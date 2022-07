4 "Der Bradler" – Biergarten Foto: Stadler

"Der Bradler" im Freizeitpark Rotfelden begrüßt seine Gäste im Biergarten und ab Herbst in der Gaststätte















Seit einigen Wochen ist der sonnige Biergarten im Freizeitpark Rotfelden unter neuer Leitung wieder geöffnet. Sascha und Peggy Bradler haben die Gastronomie unter dem Namen "Der Bradler" übernommen. Aktuell bewirten die neuen Pächter an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 20 Uhr mit frisch zubereitetem "Essen für die Seele" auf rund 100 Terrassenplätzen. Ab Herbst öffnet die Gaststätte dann auch ihren Innenbereich.

Sascha und Peggy Bradler, die neuen Pächter der Gaststätte im Freizeitpark Rotfelden haben sich mit der Übernahme der dortigen Gastronomie mit Feier- und Übernachtungsmöglichkeit einen Herzenswunsch erfüllt. Die Hotelfachfrau und der Koch wollten nach einiger Zeit in anderen Berufsfeldern zurück an den Herd und in die Gastronomie. Beide freuen sich auf die Bewirtung ihrer Gäste, zunächst an den Wochenenden im Biergarten mit Außengrill, später dann auch im Gastraum. "Der Bradler" lädt zum Genießen wie bei Oma ein. "Alles frisch gekocht und weitgehend ohne Zusatzstoffe", so die Philosophie von Sascha Bradler, der seine in der Küche verwendeten Produkte von regionalen Anbietern bezieht und größten Wert auf gute Qualität legt. Momentan erwartet die Gäste eine "Biergartenkarte", auf der neben kleinen Gerichten und solche für den großen Hunger, auch Kinderportionen samt Räuberteller und ein vegetarisches Pilzragout nach Stroganoff Art zum Genießen einladen. Außerdem wechseln sich verschiedene Tagesgerichte, wie Flammkuchen, ĆCevapcici, Burger, Putengeschnetzeltes sowie Chicken Tenders und weitere Leckereien ab.

Internationale Abende geplant

Ab Herbst, wenn die Bewirtung im Innenbereich hinzukommt, dürfen sie die Gäste auf eine größere Speisekarte freuen. Sascha Bradler verspricht in der Gastronomie "Der Bradler" guten Service und wird den Wünschen seiner Gäste gerecht, auch mit schwäbischen Winzerweinen. Er plant internationale Abende mit typischen Landesspezialitäten. Darüber hinaus finden in der Eventscheune Veranstaltungen statt, die auf den Social Media-Kanälen veröffentlicht werden. Für Sonntag, 12. Februar 2023 ist bereits jetzt schon eine Scheunenparty zum Super Bowl in Planung und während der Fußballweltmeisterschaft in Quatar wird Public Viewing angeboten. Die Eventscheune kann darüber hinaus für alle Arten von Feierlichkeiten, wie Familien- oder Hochzeitsfeiern, Trauerfeiern, aber auch Firmen- und Weihnachtsfeiern gebucht werden. Ab Herbst sind noch Termine frei für Firmen- und weitere Veranstaltungen. "Der Bradler" öffnet gerne für Schulklassen oder gemeinnützige Einrichtungen auf Anfrage – auch während der Woche – und bietet zusätzlich Übernachtungsmöglichkeiten mit Frühstück. Gebucht werden können Doppel-, Drei- und Vierbettzimmer in der Scheune oder Zimmer für bis zu zwölf Personen in der benachbarten Hütte.

Aktuell werden für die Gastronomie noch Servicekräfte auf Mini-Job-Basis gesucht.