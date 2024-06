Der Friesenheimer Einzelhandel lädt am Freitag wieder zur längsten Einkaufsnacht mit Straßenfest ein. Feiern und Einkaufen – das bringt die Menschen zusammen und macht Friesenheim zur großen Festmeile.

Mehr als 40 Einzelhändler, Vereine, Einrichtungen und Privatpersonen beteiligen sich. Nach Herzenslust darf an unterschiedlichen Plätzen gefeiert werden.

Lesen Sie auch

Zur Unterhaltung der Gäste sind acht Bands und Djs angekündigt sowie eine Jonglage und Feuerspuckershow um 21.30 Uhr auf dem Rathausplatz sowie um 22.30 Uhr an der Bushaltestelle Ecke Lahrgasse/Hauptstraße.

Musik und Unterhaltung sind umfangreich geboten

„Die Anzahl der Teilnehmer haben unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen“, erklärt Mark Arnold vom Vorstand der Werbegemeinschaft gegenüber der LZ. In diesem Jahr beteiligen sich wieder mehr Firmen als in den Jahren zuvor. Dankbar ist er für eine große finanzielle Unterstützung von der Volksbank Lahr, die sich mit 1500 Euro an den Kosten der Frie-Night beteiligt. „Ohne die großzügige Unterstützung der Volksbank sowie der Gemeinde Friesenheim könnten wir als Werbegemeinschaft diese Veranstaltung so nicht leisten“, erklärt Arnold.

Werbegemeinschaft, Wirtschaftsförderung, Bauhof, aber auch die Zustimmung und das Wohlwollen der Anwohner tragen allesamt zu einem Gelingen dieser Großveranstaltung für Friesenheim bei. Auf dem Hof der Volksbank Lahr richten die Winzergenossenschaft Oberschopfheim und das Weingut Erb ein Weindorf ein. Ausgeschenkt werden herausragende Weine, die in den Oberschopfheimer und Friesenheimer Weinbergen ihren Ursprung finden.

Im Grunde habe die Frie-Night recht früh schon, bereits im Februar, auf sicheren Beinen gestanden. Alle Beteiligten profitierten von der Frie-Night als große Plattform des Sehen- und Gesehenwerdens, so die Veranstalter. Von Anfang an mit dabei sind Baumert-Neher Uhren Schmuck und Optik sowie Mode Kohler. In beiden Geschäften gibt es ausgesuchte Rabatte. Ebenfalls ein treuer Teilnehmer ist Metzgermeister Harald Erb mit seinen Grillspezialitäten sowie die Hobby Ecke mit Uli Eisele und Team. Friesenheim öffnet sich für seine Gäste. Gemeinhin gilt für Arnold: „Wer bei dieser Veranstaltung zuhause bleibt, ist selbst schuld. Der Einkauf lohnt sich in Friesenheim allemal.“