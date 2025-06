Anzeige: Frie-Night in Friesenheim

B

ummeln, einkaufen, bei Livemusik ein Schwätzchen halten, sich an den vielen kulinarischen Ständen stärken – all das vereint die Frie-Night. Die gesamte Ortsmitte sowie die Lahrgasse und ein Teil der Luisenstraße werden zur Party- und Flaniermeile. Von verlängerten Öffnungszeiten in den Geschäften bis zur sommerlichen Erlebnismeile in den Straßen und auf öffentlichen Plätzen schaffen Anbieter ein einzigartiges Ambiente. Für die kleinen Besucher gibt es Mitmachaktionen, Kinderschminken und kreative Angebote.

Musik auf den Straßen sorgt für Partycharakter

Auf der gesamten Fläche ist Musik geboten. Sechs Musikgruppen oder DJs haben sich angekündigt und verleihen der Frie-Night den geselligen Partycharakter. Mehr als 40 Stände zeigen sich im Ort. Frische Sommercocktails, Herzhaftes vom Grill, aus der Pfanne oder dem Ofen wird angeboten. Den Gästen soll es an nichts fehlen. Für ausreichend Sitzgelegenheiten ist ebenfalls gesorgt. Die beteiligten Geschäfte haben bis um 23 Uhr geöffnet und warten zudem mit besonderen Angeboten und Schnäppchen auf.

Der RC Multistore veranstaltet ein Autorennen mit den RC-Freunden Südbaden. Die Schublade 10 lädt zum Spendenbuffet mit der Ukrainehilfe Lahr ein. Baumert-Neher gibt 20 Prozent auf alle vorrätigen Sonnenbrillen und zehn Prozent auf Brillengläser. Mode Kohler hat bis 22 Uhr geöffnet und bietet 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Sommermode.

Die Besucher können sich mit leckeren Speisen und Getränken stärken. Foto: Bohnert-Seidel

Auto Baral präsentiert auf dem Parkplatz in der Luisenstraße Neuheiten von Suzuki. Die Hobbyecke Ulrike Eisele präsentiert „Schönes für draußen und drinnen.“ Der Biomarkt „Naturalia“ lädt zur Fläschle-Party mit Getränken und Käse ein. Die Metzgerei Harald Erb kommt mit Gegrilltem auf den Rathausplatz.

Höhepunkte sind die Bands wie Jams City Rock und Pop Cover in der Lahrgasse sowie Attila Reißmann mit Rock und Pop beim RC Multistore. DJ Heinz Ketchup legt Salsa und Latinmusik bei Mark Arnold auf, Uli Bohnert unterhält in der Lahrgasse. Mit Classic Rock bedienen DD und Franky die Besucher in der Luisenstraße, DJ Keule lädt zum Tanzen auf den Rathausplatz ein.

Charlotte Schubnell, erste Bürgermeisterstellvertreterin, eröffnet das Fest um 19 Uhr auf dem Hof der Volksbank. Die Volksbank Lahr ist Hauptsponsor der Frie-Night.