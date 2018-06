Anzeige Freude über die Erfolge

Am Mittwoch, 13. Juni, findet ein Informationsvortrag statt, an dem alle Themen über Ernährungsanalyse, Ernährungsplan bis zum Bewegungsprogramm erläutert und alle Fragen der Teilnehmer beantwortet werden. Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer einen Ernährungsanalyseplan, in dem sie unkompliziert vier Tage lang ihre Ernährung eintragen können. Dieser wird dann von den INJOY-Experten ausgewertet, um das Ergebnis mit den Betroffenen zu besprechen. Anhand des Ergebnisses und des jeweiligen Abnehmwunsches erhalten die Teilnehmer ihren persönlichen Ernährungsplan.