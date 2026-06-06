Anzeige: Forstingenieurbüro Grudke

Das in Burladingen-Hausen beheimatete Ingenieurbüro feiert dieses Jahr 30-jähriges Bestehen
Forstingenieur Oliver Grudke ist aber auch in vielen anderen Bereichen wie der Arbeitssicherheit oder dem klassischen Revierdienst tätig und zudem öffentlich bestellter Sachverständiger für Forstwirtschaft und ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht in Sigmaringen. Im Jubiläumsjahr gibt es doppelten Grund zur Freude, denn Sohn Jan Philip hat sich entschieden in den Betrieb mit einzusteigen und das Forstwirtschaftsstudium zu absolvieren.