Anzeige: Forstingenieurbüro Grudke

Forstingenieur Oliver Grudke ist aber auch in vielen anderen Bereichen wie der Arbeitssicherheit oder dem klassischen Revierdienst tätig und zudem öffentlich bestellter Sachverständiger für Forstwirtschaft und ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht in Sigmaringen. Im Jubiläumsjahr gibt es doppelten Grund zur Freude, denn Sohn Jan Philip hat sich entschieden in den Betrieb mit einzusteigen und das Forstwirtschaftsstudium zu absolvieren.

Oliver Grudke entschloss sich 1991 nach dem Abitur im Stadtwald Burladingen eine Forstwirtausbildung zu absolvieren um anschließend das interne Studium des Landes, Forstwirtschaft in Rottenburg, mit dem Ziel eines Forstingenieurs hinter sich zu bringen. Dann geschah 1996 die Reformation in der Forstwirtschaft. Reviere wurden gestrichen, Forstingenieure nicht mehr gebraucht. Zeitverträge oder ähnliches wären wohl zu bekommen gewesen, doch Grudke, der zu der Zeit Heiratspläne schmiedete, kam „auf die blöde Idee sich als Förster selbstständig zu machen“, wie er es selbst ausdrückt.

Der damalige Forstamtsleiter in Hechingen, Eberhard Volz, hatte damals mit Personalknappheit zu kämpfen und so half Grudke zunächst dort aus. Seither ist er als selbstständiger und alleiniger Forstsachverständiger tätig. Heute habe sich das Bild wieder völlig gewandelt so Grudke, Förster werden dringend benötigt, vor allem in Hessen und Rheinland-Pfalz seien Unmengen an Stellen unbesetzt.

Mittlerweile ist er öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger beim Regierungspräsidium für Forstwirtschaft und Forstwirtschaft in Verbindung mit Arbeitssicherheit. Dazu erstellt er Gutachten, bei Todesfällen auch für die Staatsanwaltschaft.

Neben seiner Tätigkeit für Staatsanwaltschaft, Gerichte und private Forstverwaltungen übernimmt er aber auch den klassischen Revierdienst, etwa wenn durch Stürme mehr Arbeit anfällt oder Krankheitsausfälle zu beklagen sind.

Das Ingenieurbüro Grudke ist in über 18 Landkreisen im Südwesten beratend tätig.

Grudke’s 19-jähriger Sohn Jan Philip lernt derzeit Anlagenelektriker bei Netze BW. In Zukunft will er, zunächst über einen Minijob, in das Geschäft des Vaters einsteigen. Sein Ziel ist ein Studium in Forstwirtschaft.

Oliver Grudke kann Hilfe gebrauchen, denn neben dem vorgenannten analysiert er auch Betriebe, betriebswirtschaftlich und ökologisch. Er erstellt Auswertungen und Pläne für die Zukunft. Des Weiteren führt er fachgerechtes Management von Einsätzen, Hieben und forstlichen Maßnahmen bis hin zur Generierung von Ökopunkten durch. Auch die Kontrolle und Monitoring, ob Käferbefall oder Sicherheitsabstände, gehören zu seinem breit gefächerten Aufgabengebiet.