Anzeige Forschung in vielen Facetten

So können die Kinder bei der Fliegergruppe Freudenstadt in einem Segelflieger Probe sitzen. Aber auch ein Team des Fehling-Lab reist von der Universität Stuttgart an und richtet ein Chemielabor ein. Ausgerüstet mit Labormänteln, untersuchen die Kinder Riechproben und stellen ein eigenes Parfüm her.