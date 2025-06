Anzeige: Fohrenbühler Schellenmarkt

1 Der Schellenmarkt ist eines der größten privat veranstalteten Volksfeste in der Region. Foto: Lauble Musik, Bewirtung, ein Flohmarkt und mehr: Der Fohrenbühler Schellenmarkt am Pfingstwochenende gehört zu den Höhepunkten im Kinzigtal.







Pfingsten gehört seit jeher zu den Hochfesten der Christen, was sich an der Vielfalt des im Schwarzwald entwickelten Brauchtums zeigt. Einer dieser vielen Bräuche, von denen in der heutigen Zeit immer mehr in Vergessenheit geraten, waren die im Schwarzwald an mehreren Orten abgehaltenen Schellenmärkte. Übrig geblieben im mittleren Schwarzwald ist der „Fohrenbühler Schellenmarkt“.