Ob Heimbachaue, Staffelbach, Bahnhof, Flugplatz oder Zigeuner-Brünnele – Fluorn-Winzeln hat in ländlich geprägter Umgebung eine große Auswahl an reizvollen Zielen zu bieten.

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln mit rund 3000 Einwohnern und 24,6 Quadratkilometern liegt im schönen Heimbachtal auf einer Höhe von 649 Metern, umsäumt von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die Gemeinde grenzt im Norden an den Alpirsbacher Stadtteil Peterzell im Kreis Freudenstadt, im Osten an den Oberndorfer Stadtteil Beffendorf, im Süden an den Schramberger Stadtteil Waldmössingen und im Westen an Aichhalden.

Die Gemeinde besteht aus den früher selbstständigen Gemeinden Fluorn und Winzeln. Zur ehemaligen Gemeinde Fluorn gehört die Pochenmühle und zu Winzeln die Höfe Kirchentannen, Staffelbach und Untere Mühle.

Im Jahre 1099 wurde Fluorn in einer Urkunde des Klosters Alpirsbach zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Damals lag das Gebiet im Herzogtum Schwaben. Archäologische Funde zeigen, dass der Bereich um das heutige Pfarrhaus bereits im 10. Jahrhundert besiedelt war. Die Ortsherren von Winzeln waren die Herren von Zimmern, die ihre Herrschaftsrechte für Winzeln 1535 an die Reichstadt Rottweil verkauften. Archäologische Funde legen nahe, dass sich im Winzelner Wald zur Römerzeit eine Ziegelei befand.

Am 1. November 1972 schlossen sich die beiden Dörfer Fluorn und Winzeln zur neuen Gemeinde Fluorn-Winzeln zusammen.

2022 wird das Jubiläum 50 Jahre Fluorn-Winzeln und 800 Jahre Winzeln gebührend gefeiert. Zu den Mittelpunkten in den Gemeinden von überall einsehbar sind die Kirchen. Die evangelische Kirche in Fluorn, (1278 erbaut), wurde 1963 bis auf den Turm abgerissen und durch einen zeltförmig anmutenden Neubau ersetzt. Die katholische Kirche St. Mauritius in Winzeln, mit ihrem 59,38 Meter hohen Kirchturm (höchster Dorfkirchturm in Baden-Württemberg) wurde zwischen 1907/09 im Stil der Neugotik erbaut. Von den Kirchen aus können verschiedene Wanderrouten angegangen werden, so zum Beispiel auch der Fluorner Wanderweg. Er ist in drei Abschnitte – eine kurze, eine mittlere und eine lange Wanderstrecke – von "Bürger Aktiv" angelegt worden.

Der beste Einstieg ist beim Gasthaus Hirsch unterhalb der Kirche. Dort ist auch der Startpunkt für den "Brunnenweg". Da es sich um eine abwechslungsreiche Rund-Strecke mit Wald, Wiesen und Feldern handelt, kann an jeder beliebigen Stelle in die Tour eingestiegen werden. Die Tour ist mit Schildern gekennzeichnet.

Am Rathaus Fluorn vorbei führt die Tour die Haldenstraße entlang, vorbei an "Erichs Turmblick", wo man tatsächlich die Spitze des Rottweiler Thyssenkrupp-Testturms sehen kann. Weiter geht es bis zur Antonius-Kapelle. Dort befindet sich eine ehemalige alemannische Grabstätte. Der Weg geht bis zur Pochenmühle, dort geht es in den Stahlackerweg weiter. Über die Hauptstraße gelangt man über einen schmalen Pfad am Kindergarten und Josensteg vorbei zum Ausgangspunkt.

Ein weiterer schöner Wanderweg führt zum Zigeuner-Brünnele im Staatswald. Auf der Landstraße Richtung Rötenberg geht es zu einem Parkplatz zum Fluorner Jägerhäusle, von dort dann weiter über bestens ausgezeichnete Wald-und Wiesenwege zum Zigeu­ner-Brünnele, das 2014 von Mitgliedern des RV Fluorn erneuert wurde. An dieser Stelle soll sich Räuber "Hannikel" uneinsehbar von seinen Häschern mit seiner Gefolgschaft versteckt haben.

Direkt zum "Jägerhäusle"

Nach dem Besuch des Brünneles, wo man sich in ein Besucherbuch eintragen kann, geht es direkt vom Parkplatz aus über die Landstraße zum oberen und unteren Staffelbachsee in das 28,98 Hektar große Landschaftsschutzgebiet Heimbach- und Staffelbachtal auf der Gemarkung Fluorn-Winzeln zurück zum Ausgangspunkt.

Von Winzeln vom Startpunkt Kirche oder Sporthalle verläuft der Weg über die obere Lehrstraße in die Längenbrandstraße Richtung Rötenberg. Auf halber Strecke geht’s auf dem Weiteweg zum "Bahnhof" – an dieser Stelle trafen sich die Waldarbeiter mit Waldmeister Ruf zur Arbeitseinteilung. Dort gibt es Ruhebänke und einen Unterstand. Von dort aus gelangt man auf direktem Weg zum Flugplatz Winzeln-Schramberg, wo es Sitzmöglichkeiten und einen neu eingerichteten Spielplatz gibt.

Auf dem Weg zurück überquert man die Kreisstraße direkt zum "Jägerhäusle", das 1829 als Umspannstation der Postlinie des Fürsten Thurn und Taxis diente, ehe es dann als eine Unterkunft für Jäger und Waldarbeiter diente. Unlängst wurde das Jägerhäusle mit viel ehrenamtlichem Engagement und Unterstützung der Gemeinde umfassend saniert. Dort gibt es eine Grillstelle und einen Unterstand. Von dort aus gelangt man direkt zum sogenannten "Engländerkreuz". An dieser Stelle, stürzte im Juli 1918 die englische Haviland-Maschine ab. Bordschütze Reginald Butler sprang ohne Fallschirm ab und wurde Tage später von einem Reisigsammler gefunden. Zum Gedenken wurde ein Birkenkreuz aufgestellt, das in den 50er-Jahren von der Segelfliegergruppe "Robert-Moser" durch einen Granitfindling ersetzt wurde. Auf dem Rückweg zum Startpunkt können Feldkreuze und eine Kapelle besichtigt werden. Vom Startpunkt aus gibt es auch schöne Wege nach Waldmössingen zum Römerkastell und Erlebnisbauernhof.