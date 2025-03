Anzeige: Flotter und sportlicher City-Flitzer: der Aygo X von Toyota

1 Foto: Jacqueline Geisel

Der Aygo X ist ein echter Allrounder im Sortiment von Toyota. Das X steht für Crossover: Obwohl es sich um einen Kleinwagen handelt, sitzt der Fahrer höher als im gewöhnlichen Aygo.









Zudem kommt der wendige Allrounder mit außergewöhnlichem Design und geringem Verbrauch daher. Diese Eigenschaften machen den kompakten Toyota zu einem echten Verkaufsschlager, wie Achim Großmann weiß. Aufgrund hoher Nachfrage hat er derzeit einige Aygo X in seinem Autohaus auf dem Wolfsberg, sodass sich Kunden verschiedene Varianten und Farben anschauen können. Probefahrten und eine Einweisung gehören zum Service des Autohauses selbstverständlich auch dazu. Die Vielseitigkeit zieht sich beim Aygo X von der Felge bis zum Dach durch: Zum einen wäre da die technische Ausstattung des Fahrzeugs, zum anderen seine attraktiven Design-Möglichkeiten. Gleich acht Varianten hat Toyota von dem beliebten Crossover in petto. Diese Vielseitigkeit zeigt sich auch an den Modellen, die bei Toyota Großmann auf dem Wolfsberg nur darauf warten, angeschaut und Probe gefahren zu werden. Der schwungvoll designte Aygo X, der mit unverwechselbarem Heck und verspielter Front daher kommt, ist sowohl in schlichter Farbgebung als auch zweifarbig erhältlich. Auf Wunsch gibt es auch Modelle mit Faltdach. So entsteht echtes Cabrio-Feeling bei der nächsten Tour. Natürlich kommt auch der Fahrkomfort nicht zu kurz. Das Cockpit wirkt aufgeräumt und dennoch komfortabel. Verschiedene Ausstattungsvarianten ermöglichen eine Anpassung auf die individuellen Bedürfnisse jedes Fahrers. Soll es vollautomatisch durch die Stadt und über Land gehen? Kein Problem, der Aygo X ist wahlweise mit Schalt- oder Automatikgetriebe erhältlich. Kunden haben hier also die Qual der Wahl - und Achim Großmann hat einen Tipp für sie: Am besten kommen sie vorbei, schauen sich das Auto an und lassen sich beraten, ob es zu ihren Wünschen und Vorstellungen passt. Der Aygo X ist aktuell für preiswerte 179 Euro im Monat im Leasing erhältlich. Dadurch eignet sich der schicke Kleinwagen ganz besonders für junge Fahrer oder für Menschen, die wenig fahren und dafür ein preis- und platzsparendes Fahrzeug suchen. Soll es doch eine Nummer größer sein? Kein Problem, im Autohaus Großmann können viele Toyota-Modelle bestaunt werden. Der Yaris beispielsweise ist der große Bruder das Aygo. Der Corolla bietet noch mehr Platz und Sportlichkeit. Spätestens mit dem RAV 4 steigen Kunden in das SUV-Segment ein. Ab ins Gelände - dafür eignet sich besonders der Land Cruiser. In die Vollen in Sachen Ladefläche gehen Fahrer mit einem Hilux, dem Pickup von Toyota. Sogar Sportwagen finden sich im Sortiment, sei es der GR Supra oder der GR Yaris. Auch auf diese Modelle gewährt Toyota aktuell teilweise lukrative Konditionen. Alle Steckermodelle - also Plug-In-Hybrid und reine Elektrofahrzeuge - können zurzeit für 0 Prozent Zins finanziert werden.