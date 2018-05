Die Firma AWS M. Schauber GmbH Präzisionsteile ist ein innovatives Unternehmen, das seit dem Jahr 1955 mit aktuell 30 Mitarbeitern auf die Komplettbearbeitung von Dreh-, Fräs- und Schleifteilen spezialisiert ist. Kunden aus verschiedensten Branchen nutzen die Möglichkeiten für die Herstellung von Bauteilen in Maschinen-, Anlagen- und Getriebebau, Luft- und Raumfahrttechnik, Medizintechnik, Prototypenbau und mehr. Der Schwerpunkt liegt in der Herstellung einbaufertiger Schneckenradsätze höchster Präzision. Durch die hohe Fertigungstiefe liegt der komplette Herstellungsprozess in einer Hand, der auch als "verlängerte Werkbank" für Lohnarbeiten zur Verfügung steht. Das Team besteht aus fest angestellten Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung. Im Bereich Ausbildung stützt sich das Unternehmen auf gute Erfahrungen mit internen Umschulungen von Quereinsteigern aus anderen Berufsgruppen.