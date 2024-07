Zuletzt konnte im Jahr 2016 gemeinsam in der Mötzinger Ortsmitte gefeiert werden. Dann war 2020 wieder ein Fleckenfest geplant, doch es kam Corona dazwischen - und vor zwei Jahren waren die Vereine noch nicht so weit, dass sie das zweitägige Gemeindefest stemmen wollten.

Am Wochenende 20./21. Juli steigt aber die sechste Auflage des Mötzinger Fleckenfestes, an dem sich wie immer etliche örtliche Vereine und Institutionen beteiligen. Dass die Gemeinde voll hinter dem gemeinschaftsstiftenden Event steht, wird daran deutlich, dass der Gemeinderat bereits Ende letzten Jahres einer Beteiligung an den Gemeinkosten von maximal 25. 000 Euro zu gestimmt hatte.

Lesen Sie auch

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde erstreckt sich unter anderem auf die Kosten für die gebuchten Bühnenunterhaltungen, Lautsprecheranlagen und Bühnentechnik, Stromkosten sowie Wasser und Abwasser, Müllgebühren oder Gema-Kosten – quasi als kommunaler Beitrag zum Gelingen des beliebten Fleckenfestes. Überhaupt laufen die Fäden des Fleckenfestes im Rathaus zusammen, wo Haupt- und Ordnungsamtsleiter Torsten Melzer mit seinem Team federführend tätig ist.

Abwechslungsreiches Programm

In seinem Grußwort freut sich Bürgermeister Benjamin Finis, dass „wie schon bei den Festen zuvor viele Hände an einem Strang ziehen, um ein Highlight auf die Beine zu stellen“. Und so würden die Vereine, Institutionen und Gewerbetreibenden gemeinsam mit der Gemeinde für ein abwechslungsreiches Programm sorgen, „bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte“, ist der Rathauschef überzeugt.

Das Debüt des Mötzinger Fleckenfestes wurde 1995 aus Anlass des 900-jährigen Ortsjubiläums gefeiert. Weil das Jubiläumsfest damals ein Riesenerfolg war, soll seit 2000 alle vier Jahre ein Fleckenfest in der Gäugemeinde steigen, bei dem möglichst der gesamte Ort mitmacht. Der Festbereich wird sich rund um das Mötzinger Rathaus konzentrieren, wobei die teilnehmenden Vereine und Institutionen für ein breitgefächertes und internationales kulinarisches Angebot sorgen - von der klassischen Bratwurst über griechisches Souflaki und Bifteki, Schaschlik-Spieße und Pulled Pork bis hin zu Burgern, Calamares, Flammkuchen und Pizza. Bogenschießen und Bull Riding stehen ebenso auf dem Programm wie Bungee Running, eine Spielstraße sowie Hüpfburg und Karussell.

Spiel und Spaß ist auch für die jüngeren Besucher geboten. Foto: Uwe Priestersbach

Der Startschuss fällt am Samstag, 20. Juli, um 16 Uhr – und eine Stunde später wird Bürgermeister Benjamin Finis erstmals den obligatorischen Fassanstich vornehmen. Als Hauptattraktion steht dann am Samstagabend ab 20 Uhr ein Auftritt der kultigen Unplugged-Band „Dicke Fische“ aus Holzgerlingen auf dem Programm, die eigentlich bereits 2020 nach Mötzingen kommen wollte – und deren Gastspiel also um vier Jahre verschoben wurde. Der Sonntag, 21. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, während anschließend bis in den späten Nachmittag hinein Chöre und Kapellen auf der Bühne stehen. Aber nicht nur das, denn von 12 bis 17 Uhr wird zugleich ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden, bei dem etliche Gewerbetreibende ihre Pforten öffnen.