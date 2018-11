Anzeige Flanieren in der Furtwanger Innenstadt

Nicht fehlen darf auf dem Barbaramarkt auch der Christbaumverkauf. Die Vereine sorgen dann auf dem Marktgelände vor allem auch für das leibliche Wohl der Marktbesucher. Dabei wird Hermann Fengler wie bereits in den vergangenen Jahren die klassischen Markthändler mit den Ständen von Schulen und Vereinen bunt mischen, sodass sich ein durchgängiger Markt von der Friedrich- bis in die Wilhelmstraße zieht.

Auch der Furtwanger Einzelhandel nutzt nach Worten von Hermann Fengler dieses Angebot wieder für besondere Aktionen: Einige Einzelhändler wie Mode Hahn, Drogerie Herth, Glücks Laden und Sport Klausmann beteiligen sich aktiv am Marktgeschehen, ob mit Außenauslagen, Rabatt-Aktionen oder Sektausschank mit Häppchen.

Nicht zuletzt findet auch der Furtwanger Wochenmarkt an diesem Samstag wie gewohnt statt, allerdings einige Meter vor das Rathaus verlegt und damit direkt an den Barbaramarkt anschließend. Dabei weist Hermann Fengler noch einmal darauf hin, dass in den beiden Parkhäusern zahlreiche Parkplätze zur Verfügung stehen, wobei das Parken in der Furtwanger Innenstadt an diesem Markttag kostenlos ist.

Zahlreiche Bräuche zum Barbaratag am 4. Dezember zeigen dessen Beliebtheit: Zweige werden an diesem Tag als Barbarazweige von Weidenruten, Apfel- oder Kirschbäumen abgeschnitten und ins Wasser gestellt. Blühen sie am Weihnachtsfest, wird dies als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet. Dieses Brauchtum soll auf Barbaras Gefangenschaft zurückgehen: Sie habe einen verdorrten Kirschbaumzweig mit Tropfen aus ihrem Trinknapf benetzt. In den letzten Tagen ihres Lebens fand sie Trost darin, dass der Zweig in ihrer Zelle blühte. Die heilige Barbara zählt, wie der heilige Cyriak, zu den 14 Nothelfern. Und da die heilige Barbara eine der Furtwanger Patroninnen ist, gibt es hier schon seit mehr als 300 Jahren an diesem Festtag einen Markt. Zum Barbara- und Weihnachtsmarkt wird am Samstag, 1. Dezember, 8 bis 18 Uhr, in die Furtwanger Innenstadt eingeladen.