Ich würde gerne meine Wunschfigur bestellen". Ein Traum, der so normalerweise nicht in Erfüllung geht. Wer aber am Mittwoch, 28. Februar, den Fitness-Turm in Haslach besucht, kann ab 19 Uhr wertvolle Informationen erhalten, die dabei helfen können, das Gewicht effizient zu verringern.

Dann kommt nämlich Motivationscoach Boris Schwarz in den Fitness-Turm. In seinem Event-Vortrag "Bestellung Wunschfigur: Fett verbrennen leicht gemacht" verrät der Fitness-Experte, wie Menschen mehr Verantwortung für ihren Körper und ihre Gesundheit übernehmen können.

Boris Schwarz, der unter anderem den Bestseller "Fabelhaft fit & schlank mit der 8-Diamanten-Strategie" schrieb, weiß, wie er mit seinem Publikum umzugehen hat: Witzig und charmant hält er den Vortrag und bezieht die Besucher dabei regelmäßig mit ein.