Anzeige Fitness-Turm Haslach

Sommerzeit ist Badezeit. Viele Menschen nehmen sich vor, jetzt an der optimalen Strandfigur zu arbeiten. Sie kommen ins nächstgelegene Fitnessstudio und werden erst einmal erdrückt. Nicht von den Trainingsgeräten, sondern von der stehenden Luft und der unangenehmen Hitze, die sportliche Aktivitäten nicht gerade zum Vergnügen werden lässt. Also verschieben viele den Trainingsstart in den Herbst, wenn es wieder kühler ist.

Nicht so im Fitness-Turm Haslach: Hier sind die Trainingsräume vollständig klimatisiert. Geschäftsführer Alexander Hoferer hat von seinen Kunden schon öfter zu hören bekommen, dass diese froh sind, wenn sie die Trainingshallen betreten, weil sie so der drückenden Hitze draußen entkommen. Das sorgt für Motivation. Der Sommer ist also keineswegs der falsche Zeitpunkt, mit einem gesundheitsfördernden Workout loszulegen.

In Haslach geht man sogar einen Schritt weiter: Wer sich jetzt im Fitness-Turm anmeldet, kann den Juni, Juli und August für eine Pauschale von nur 99 Euro unverbindlich testen. Mitglieder, die Freunde, Arbeitskollegen oder Familienangehörige für die Aktion "Hola Barcelona" werben, dürfen sich über ein Los freuen, mit dem sie an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und der Preis ist heiß: Es winkt eine Städtereise nach Barcelona inklusive zweier Übernachtungen. Für die Aktion konnte der Fitness-Turm als Partner das renommierte Reisebüro Oberfell gewinnen.