Der Zauber steckt im Detail; dies wird deutlich, als sich Fischingens Ortsvorsteher Jürgen Huber die Zeit für eine Führung durch die Wehrstein-Halle in Fischingen nimmt. Die Stadt Sulz a. N.ckar investierte hier mehr als vier Millionen Euro, um die Halle von Grund auf zu sanieren, zu modernisieren und zu erweitern.

Neuer Bühnenraum

Der wichtigste Teil der Hallenerweiterung ist ein neuer Bühnenraum, der über eine Rampe von außen zudem barrierefrei erreichbar ist. Früher gab es in der Halle nur mobile Bühnenelemente, die darüber hinaus auch noch auf der Sportfläche aufgebaut werden mussten und viel Platz bedeckten, der dann dem Publikum nicht mehr zur Verfügung stand. Der Bühnenraum ist aber auch anders nutzbar. Durch eine mobile Wand lässt er sich vom Sportbereich abteilen und verwandelt sich dann in einen Bereich, der auch Wahllokal oder Versammlungsraum sein kann. An der Decke der Bühne ist eine sechs Mal vier Meter große Leinwand verborgen. Ein professioneller Beamer, der mit der neuen Tontechnik der Halle verbunden ist, erlaubt – natürlich bei geöffneter Wand – Vorführungen und Präsentationen, die auch in der hintersten Reihe der Halle noch zu sehen und zu verstehen sind.

Wahlweise Trennwand oder Bühnenvorhang

Als Alternative zur Trennwand zwischen Sportbereich und Mehrzweckbühne ist an einen klassischen Bühnenvorhang gedacht; zum Beispiel für Konzerte oder Theatervorführungen.

Touch-Panel zur Steuerung

Die einfachsten Steuerbefehle für Beamter, Leinwand, Licht und Ton sind über ein kleines Touch-Panel an der Wand der Bühne möglich.

Stolz verrät Ortsvorsteher Jürgen Huber, dass der Großteil der Beamer- und Leinwandtechnik gesponsert ist. Die dann noch fehlende Summe habe die Vereinsgemeinschaft übernommen. Die Bühnentechnik werde auch noch weiterentwickelt. „Die Vereine werden gefragt, was sie noch brauchen.“

Befestigungen für Banner

Ein schönes Detail im Sportbereich in der Halle ist eine versteckte Sprossenwand. Für Sportarten wie Badminton oder Volleyball kann ein Netz gespannt werden. Es ist auch an die Bannerwerbung der Vereine gedacht. In der Wand ist eine Schiene, in die sie eingehängt werden kann. An der großen Fensterfront befinden sich auf gleiche Höhe Ösen, an denen Banner oder auch Wimpel befestigt werden können. Die Galgenanlage im Sportbereich wurde erweitert und kann nun zwei paar Ringe tragen; ebenso wie weiteres Klettergerät, das hier befestigt werden kann.

Deckenheizung und LED-Lichtbänder

Die Halle verfügt über eine Deckenheizung und Lichtbänder mit dimmbaren LED-Röhren. In Zukunft könnte laut Jürgen Huber auch eine indirekte LED-Beleuchtung installiert werden. Neben einem Geräteraum ist eine Theke installiert, die die Vereinsgemeinschaft Fischingen selber finanziert hat.

Duschen und WC nagelneu

Auf dem neuesten Stand sind jetzt die sanitären Anlagen. Sie haben auch eine automatische Spülung, die verhindert, dass sich Legionellen in den Leitungen bilden können. Das Damen-WC bekam einen Wickeltisch, und die Duschräume haben eine Lüftung, damit die Feuchtigkeit abgeführt wird.

Holzpellets anstatt Öl

Im früheren Stuhllager ist die Lüftungsanlage untergebracht. Der frühere Heizölraum ist jetzt das Lager für die Pellet-Heizung. Die Pellet-Heizung in der Halle heizt auch die Schule und den Kindergarten mit.

Anschluss für Notstrom

Weitere raffinierte Details der Wehrstein-Halle sind außen hinter zwei Klappen verborgen. Hinter der ersten Klappe schlummert eine Stromversorgung für eine mögliche Bewirtschaftung auf dem Außengelände, hinter der zweiten der Anschluss für ein Notstromaggregat, sollte es einmal während eines Stromausfalls nötig sein, die Halle anders mit Energie zu versorgen.

Auf dem Parkplatz vor der Halle wird darüber hinaus auch noch ein Schaltschrank installiert.

Am Sonntag, 6. April, lädt die Gemeinde zum Tag der offenen Tür in die Wehrstein-Halle in Fischingen ein.