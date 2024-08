Anzeige: Fischerkleidung feiert 125. Geburtstag mit einer Neueröffnung

Bei Fischkleidung in Schweighausen wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. 125 Jahre werden von Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. September, mit der Neueröffnung der umgebauten Verkaufsfläche und drei Tagen Sonderverkauf im Bekleidungshaus gefeiert. Zusätzlich wird ein einmaliges Rahmenprogramm im Festzelt geboten. Für Besucher der Festtage bietet Fischerkleidung eine Rabattaktion mit zehn Prozent Eröffnungs- und Treuerabatt im Bekleidungshaus. „Stoßen Sie mit uns auf unsere Zukunft an“, freut sich das Unternehmen: „Herbstlich willkommen mit einem Glas Sekt oder einem Cocktail gratis vor unserem Eingang.“

Für drei Tage ist ein volles Programm geplant

Die Feier startet am Donnerstag, 5. September, mit einem gratis Sektausschank vor dem Eingang. Das Bekleidungshaus hat an diesem Tag durchgehend von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Für Musik sorgt das „Schwarzwald Quintett Simonswald“ von 10.30 bis 20 Uhr.

Am Freitag, 6. September, gibt es ebenfalls einen gratis Sektausschank vor dem Eingang. Wieder hat das Modehaus von 9 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet. Musikalische Unterhaltung bieten an diesem zweiten Festtag ab 10.30 Uhr die „Wieber Buebe“ aus Kappel. Sie spielen bis 20 Uhr. Ab 16 Uhr wird ein Handwerkerschoppen angeboten – mit Grillwurst und Feierabendbier für nur drei Euro. Ab 18 Uhr tritt der Kabarettist Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel auf und sorgt für beste Stimmung.

Mit erfrischenden Cocktails von „Gin Effect“ gratis vor dem Eingang startet der Samstag. An diesem letzten Tag der 125-Jahr-Feier hat das Bekleidungshaus durchgehend von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Livemusik an diesem Tag übernimmt „Gin Fizz“ von 10.30 bis 17 Uhr. Ab 13 Uhr wird ein „Photo Camper“ vor Ort sein, in dem Besucher Erinnerungsfotos machen können. „Olga von der Wolga“ bietet ab 13 Uhr außerdem ein Kinderprogramm an.

Für das leibliche Wohl ist an allen drei Festtagen mit Flammenkuchen, Grillspezialitäten und dem Kundenbistro bestens gesorgt. Außerdem findet über das gesamte Fest eine Verlosung mit tollen Preisen statt. Die Ziehung der Gewinner ist am Samstag um 17 Uhr dann der Abschluss im Festzelt. Zu gewinnen gibt es einen hochwertigen fahrbaren Weber-Elektro-Grill, verschiedene Fischer-Warengutscheine und weitere attraktive Sachpreise. Für die jüngsten Gäste wird es außerdem an den Festtagen von Donnerstag bis Samstag auf dem Geisberg eine Hüpfburg zum Austoben und Spielen geben.

Das sind die Highlights nach dem Umbau

Hingucker: Überraschende Elemente in der Ladenbaugestaltung machen den Einkauf zum Erlebnis. Beton- oder Steintapeten bringen Leben ins Haus und Eyecatcher mit Licht und Stein- oder Kopfsteinpflaster-Optik werten den Ladenbau auf.

Präsentation: Die Präsentation der Ware ist ideenreich. Die Kunden sollen neugierig werden – auf Ware und Laden.

Umkleiden: Jetzt wurden die Umkleidekabinen größer, bequemer, heller und gemütlicher. Eine weiche Sitzbank, ein großer Spiegel und jede Menge Anlagemöglichkeiten – so macht das Probieren der passenden Kleidung richtig Spaß.

Kassen: Auch beim Bezahlen soll das Ambiente stimmen. Neue Kassensysteme wurden eingeführt für ein angenehmes und einfaches Bezahlen.

Sitzmöbel: Zum Warten, Ausruhen, Entspannen, Verweilen oder einfach zum Zeitung lesen gibt es neue Sitzgelegenheiten. „Ein wenig Entspannen bei ihrem Besuch in unserem Hause“, lautet das Ziel des Unternehmens: „Wartezeiten werden Relax-Momente.“

Ladenbau: Fischerkleidung möchte den zeitgemäßen Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Ein helles, übersichtliches und freundliches Erscheinungsbild – eine geräumige, freundliche, helle und barrierefreie Gestaltung soll dazu beitragen.

Beleuchtung: Eine angenehme Atmosphäre bei Fischerkleidung entsteht durch gleichmäßige Grundbeleuchtung und, dazu passend, vielen Effekt-Leuchtmitteln. Perfekt ausgeleuchtete Abteilungen mit neuester LED-Technik runden das Erlebnis ab. Die Herbst-Kollektion wird somit ins passende Licht gerückt.