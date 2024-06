Anzeige: Firmenlauf – Nach dem Sport kommt die Geselligkeit

Der siebte Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen mit dem Schwarzwälder Boten als Medienpartner wird unter Mithilfe örtlicher Sportvereinen ausgerichtet. Sie werden am Ende neben der Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland auch wieder Nutznießer des einen Euro pro Person und deren Startgebühr von je 22 Euro sein.

Den Läufern werden nach dem Zieleinlauf Getränke und Obst gereicht, außerdem bieten auf dem Gelände Food-Trucks Speisen und Getränke für alle Besucher an.

Auf den sportlichen Teil des Abends folgt der gesellige, der nach dem Konzept der veranstaltenden n plus sport GmbH mit Sitz in Saarbrücken laut Projektleiterin Paula Preuße mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als die Bewegung ist.

Bis in die Nacht wird gefeiert

In der Messehalle A werden bei der After-Run-Party ab 20 Uhr die Siegerehrungen in den Kategorien „größte Mannschaft“ und „Azubi-Superstar“ durchgeführt sowie der Kreativpreis verliehen. Mit der Band „Projekt xXx“ wird danach noch bis in die Nacht hinein gefeiert. Über 2700 Anmeldungen aus 135 Unternehmen – und damit bereits mehr als im Vorjahr – standen nach dem offiziellen Anmeldeschluss am 10. Juni in den Listen.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum stellt mit 227 Teilnehmern danach erneut das größte Team, gefolgt von Kern-Liebers (139) und Metz Connect (132). „Die große Resonanz ist ein starkes Zeichen für das rege Engagement der Wirtschaft hier in der Region“ kommentiert Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth das Meldeergebnis.

Nachmeldungen sind auch weiterhin online, bei der Startunterlagenausgabe am Dienstag, 25. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr im AOK- Gesundheitszentrum (Klinikstraße 3 in Villingen-Schwenningen) und am Lauftag selbst auf dem Messegelände ab 14 Uhr und bis kurz vor dem Start möglich.

Alle weiteren Informationen sind im Internet unter www.firmenlauf-vs.de, sowie bei den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook oder LinkedIn zu finden.