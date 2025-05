1 Josef, Heike und Daniel Stüttler Foto: Renate Zährl Vor 30 Jahren machte sich Josef Stüttler mit einem eigenen Stuckateurbetrieb selbstständig. Inzwischen steht Sohn Daniel an der Spitze.







Der zunächst als Angestellter arbeitende Meister Josef Stüttler mit Personalverantwortung entschied sich einst nach einigem Nachdenken, seine beruflichen Geschicke selber in die Hand zu nehmen. „Ich wollte meine eigenen Entscheidungen treffen“, erzählt er im Gespräch. So gründete er am 1. Juni 1995 den Stuckateurbetrieb Stüttler.