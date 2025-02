Anzeige: Firma Nübel in Aichhalden geht an die nächste Generation

„Jedes Unternehmen ist froh, wenn es Nachfolger gibt“, freut sich Michael Nübel, der die Firma Nübel seit 2003 – in vierter Generation – gemeinsam mit Gernot Flörchinger geleitet hat. Gernot Flörchinger hält seine Geschäftsanteile noch, möchte sie aber – wenn er in wenigen Jahren in den Ruhestand geht – ebenfalls abgeben.

Seit 20 Jahren im Betrieb

Andreas Fehrenbacher kennt die Firma Nübel schon seit gut 20 Jahren. „Ich kam damals als Schreinergeselle in den Betrieb“, erinnert er sich im Gespräch. Später machte er bei der Firma Nübel noch seinen Meister. Er begann als Mitarbeiter in der Produktion und CNC-Spezialist.Im Laufe der Zeit übernahm er auch zunehmend Bürotätigkeiten bis hin zur Projektleitung. Fehrenbacher ist Hauptansprechpartner für den Bereich Messebau und betreut auch weiterhin die Privatkundschaft.

Technische Entwicklung

Nicolai Flörchinger begann im September 2019 bei nübel holz + form. Beruflich hatte er zuvor als Schreinergeselle begonnen und sich später zum Holztechniker und Schreinermeister fortgebildet. Als er zur Firma Nübel stieß, war er bereits seit fünf Jahren Schreinermeister. „Mit seinem Eintritt starteten wir technisch in eine neue Phase“, blickt Michael Nübel zurück. Seit dem hat das Unternehmen ein automatisches Plattenlager, und auch das CAD-System wurde aufgerüstet.

Planung und Arbeitsvorbereitung wird immer wichtiger

Laut Gernot Flörchinger fließt heute ein größerer Anteil der Zeit für einen Auftrag in die Planung und die Arbeitsvorbereitung. Erst danach wird das Projekt dann – per digitaler Schnittstelle – an die Maschinen und die Fachleute in der Fertigung übergeben.

Eine stolze Firmengeschichte

Die nübel holz + form GmbH & Co. KG blickt auf eine lange Firmengeschichte zurück. „Seit 1896 gestalten wir hochwertige Möbel und Innenausbauten, die sowohl unsere lokale Kundschaft als auch unsere Kunden aus aller Welt begeistern“, ist man bei dem Unternehmen aus Aichhalden stolz.

Breit aufgestellt

„Wir sind relativ breit aufgestellt“, sagt Gernot Flörchinger. Das Angebot reicht von maßangefertigten Küchen, über Bäder und Schreinermöbel bis zum Innenausbau und zur Koordination von Renovierungsarbeiten. Zum Angebot gehören auch Bauelemente wie Fenster und Türen oder Home-Office-Lösungen.

Vielseitig für Gewerbekunden

Auch für Gewerbekunden ist die Firma Nübel sehr vielseitig. Die Spanne reicht hier von der lokalen Ladenfiliale bis zum internationalen Messestand. „Wir realisieren Ihren großen Auftritt. Hochprofessionell, zuverlässig und mit unserer berühmten Termintreue“, verspricht die Firma Nübel. Das Unternehmen kümmert sich um alles rund um den Point of Sale. Dazu gehören zum Beispiel auch Displays und Präsentationssysteme.

Darüber hinaus bietet die Firma Nübel Serienfertigung; von der Kleinserie bis zum Großauftrag.

Erweiterung geplant

Und die nächsten Schritte in der Entwicklung der nübel holz + form GmbH & Co. KG stehen bereits fest. Michael Nübel wird für sein bisheriges Unternehmen zusätzliche Lagerfläche bauen. „Wir haben bisher sechs Außenlager für unser Material. Unser Ziel ist schon lange, das ganze Material zentral zu lagern.“ Gernot Flörchinger: „Dadurch können wir effektiver arbeiten.“

Insgesamt 25 Angestellte, davon 20 am Standort Aichhalden

Die Firma Nübel hat insgesamt 25 Angestellte, davon gut 20 am Standort in Aichhalden. Und es wird auch Schreiner-Nachwuchs ausgebildet. „Und wenn alles passt, übernehmen wir die Auszubildenden auch“, verspricht Nicolai Flörchinger. „Wir bilden die Fachkräfte für unsere Zukunft aus“, so Gernot Flörchinger.