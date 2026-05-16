Anzeige: Firma Müller in Geislingen

Die Geislinger haben ein idyllisches Plätzchen direkt vor der Haustür: das Gewann „Ried“. Wer zum ersten Mal dorthin kommt, kann sich an dem satten Grün und den weitläufigen Flächen kaum sattsehen – besonders dann, wenn die neugierigen Alpakas einen aufmerksam mustern. Doch an Pfingsten ist es erst einmal vorbei mit der Beschaulichkeit: Dann verwandelt sich der Hof in eine große Festlocation. Dafür gibt es gleich einen doppelten Grund: Die dort angesiedelten Betriebe, die Müller GaLa Bau GbR und die Bio Agrar GbR, blicken jeweils auf ihr zehnjähriges Bestehen zurück.

Die Wurzeln der beiden erfolgreichen Unternehmen liegen in der klassischen Landwirtschaft. Im Jahr 2006 gründete Erwin Müller gemeinsam mit Sandro Brobeil ein Lohnunternehmen sowie den neuen Geschäftsbereich „Garten- und Landschaftsbau“ und schuf damit zwei neue Standbeine. Dass dieser Expansionskurs der richtige Weg war, belegt die Marktentwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte. Die neuen Sparten haben sich längst fest etabliert – ein Erfolg, der sich vor allem am kontinuierlich gewachsenen Kundenstamm ablesen lässt. Standen in den Anfangsjahren noch vorwiegend landwirtschaftliche Lohnarbeiten im Fokus, rückte der Garten- und Landschaftsbau durch die steigende Nachfrage immer mehr in den Vordergrund.

Nach dem zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2016 wurden aus den Betriebszweigen die eigenständigen Unternehmen Müller GaLa Bau GbR und Bio Agrar GbR gegründet. Hinter den beiden Firmen stehen heute Sandro Brobeil und Milena Müller. Während sich Milena Müller federführend um die Bereiche Grünland und Ackerbau kümmert, ist Sandro Brobeil der „Macher“ für Gartenprojekte jeder Größenordnung. Das Spektrum der Dienstleistungen reicht von der Umgestaltung kleiner Privatgärten bis hin zu komplexen Außenanlagen für Firmen, Kommunen, Städte und Ingenieurbüros. Doch trotz des stetigen Wachstums und der zunehmenden Größe der Projekte ist man sich im „Ried“ treu geblieben: Bodenständigkeit und fachliche Präzision bilden nach wie vor das Fundament der täglichen Arbeit. Seit 2020 bietet Sandro Brobeils Ehefrau Katrin Alpaka- und Eselwanderungen an – ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein.

Ein wesentlicher Pfeiler des Erfolgs ist die Belegschaft. Das Team besteht aus festangestellten Vollzeit-Mitarbeitern und flexiblen Teilzeitkräften, die unterschiedliche fachliche Schwerpunkte einbringen. „Durch dieses gebündelte Know-how garantieren wir effizientes Arbeiten in allen Bereichen“, betonen die Inhaber.

Aktuell richten sich aber alle Augen auf das Festwochenende an Pfingsten. Denn da wird der Doppel-Geburtstag gleich mehrfach gefeiert. Die „Partyfürsten“ kommen am Samstag, 23. Mai, nach Geislingen und wollen ab 20 Uhr die große Lagerhalle im „Ried“ mit Rock, Pop und Schlagern zum Beben bringen. Das wird der Band sicherlich gelingen, denn sie sind schon seit bald 25 Jahren der Hauptact auf dem Cannstatter Wasen, treten darüber hinaus aber auch auf vielen anderen Bühnen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und den Niederlanden auf. Wer will, darf gerne in Dirndl oder Lederhose kommen. Karten gibt es im Vorverkauf auf www.mueller-geislingen.de. Ein besonderes Extra wartet auf die Fußballfans: Während in der einen Halle die Party steigt, können Fußballanhänger das Duell zwischen Bayern und Stuttgart im DFB-Pokalfinale in einer separaten Location auf einer Leinwand verfolgen. Einlass zum gemeinsamen Mitfiebern gibt es für alle Partyfürsten-Gäste.

Doch damit nicht genug: Am Pfingstmontag, 25. Mai, findet bereits zum dritten Mal der „Almauftrieb“ statt. Inspiriert von der Tradition aus dem Alpenraum werden um 14 Uhr rund 30 Tiere – darunter Alpakas, Esel und Ziegen – mit einem großen „Hallo“ von ihrem Winterdomizil auf die rund 200 Meter entfernte Sommerweide gebracht. Dort bleiben die Vierbeiner bis Oktober. Die Alpakas und Esel werden dabei von im Vorfeld ausgewählten Kindern geführt.

Bereits ab 12 Uhr wird bewirtet. Neben deftigen Leckereien vom Grill und Pommes gibt es Kaffee und Kuchen. Zur musikalischen Unterhaltung spielt die Geislinger Bauernkapelle auf. Die kleinen Gäste können sich auf einer Strohhüpfburg austoben, basteln oder gemeinsam mit ihren Eltern eine Almrallye durchlaufen. Für Erwachsene findet die Almrallye als Wettbewerb statt. Hierbei treten zwölf Teams gegeneinander an. Sie müssen ihr Können beim Traktorziehen, Sägen und Hangeln beweisen. Weil sich einige Besucher in den Vorjahren mehr Informationen zu den Tieren gewünscht haben, werden darüber hinaus Führungen angeboten, um Einblicke in das Leben und die Besonderheiten der tierischen Bewohner des Hofes zu geben.

Das Team, mit dem das Fest bewältigt wird, besteht eigens aus Freunden sowie Mitarbeitern. „Es erfüllt uns mit Stolz, diese Aufgabe mit einer solch großartigen Mannschaft stemmen zu können“, so die Familie.

Vor kurzem ist der Hof zudem vom Land und dem Landkreis als „Lernort Bauernhof“ zertifiziert worden. Ob es darum geht, Tiere zu versorgen, den Weg vom Feld auf den Teller zu verstehen oder die Natur mit allen Sinnen zu erleben: Der Hof ist jetzt offizieller Bildungsort, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Landwirtschaft hautnah entdecken können.

Dass das Jubiläum ausgerechnet an Pfingsten stattfindet, ist kein Zufall. Am Sonntag, 24. Mai, jährt sich der Todestag von Firmengründer Erwin Müller zum zehnten Mal. „Er war sehr ‚feschdfreudig‘, ein richtiger Geislinger“, erinnert sich seine Familie. In diesem Sinne soll das Festwochenende auch ein Gedenken an ihn sein – eine Feier genau so, wie er sie selbst gerne erlebt hätte.

Wie ist das Festgelände zu erreichen? Am Ortsausgang in Richtung Isingen vor einer kleinen Kapelle nach links auf einen befestigten Feldweg abbiegen. Nach rund 300 Metern ist das Anwesen erreicht. Alle Google-Maps-Nutzer können als Ziel direkt „Erlebniswanderungen im Ried“ eingeben.