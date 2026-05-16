Anzeige: Firma Müller in Geislingen

An Pfingsten feiern die Müller GaLa Bau GbR und die Bio Agrar GbR ihr zehnjähriges Bestehen
Die Geislinger haben ein idyllisches Plätzchen direkt vor der Haustür: das Gewann „Ried“. Wer zum ersten Mal dorthin kommt, kann sich an dem satten Grün und den weitläufigen Flächen kaum sattsehen – besonders dann, wenn die neugierigen Alpakas einen aufmerksam mustern. Doch an Pfingsten ist es erst einmal vorbei mit der Beschaulichkeit: Dann verwandelt sich der Hof in eine große Festlocation. Dafür gibt es gleich einen doppelten Grund: Die dort angesiedelten Betriebe, die Müller GaLa Bau GbR und die Bio Agrar GbR, blicken jeweils auf ihr zehnjähriges Bestehen zurück.