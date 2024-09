Anzeige: Firma Merz feiert Einzug in Neubau

Die Firma Merz wurde 1883 in Loßburg gegründet. Heute wird die Merz Bad Heizung GmbH von Alexander und Michael Merz geleitet. Zum Tag der offenen Tür wird für Samstag, 21. September, in die Schlossäcker 8 eingeladen.

Zur Neueröffnung lädt die Merz Bad Heizung GmbH für Samstag, 21. September, ab 14 Uhr in das neue Firmengebäude in die Schlossäcker 8 in Loßburg ein. Die Besucher können beim Tag der offenen Tür bei einem Rundgang einen Blick in das neue Firmengebäude werfen und sich zu Livemusik von Alexander Vees mit verschiedenen Speisen und Getränken sowie Kaffee, Kuchen und Eis stärken. Die kleinen Festbesucher dürfen auf einer Hüpfburg toben. Für Kurzweil sorgt auch eine Schießbude.

Heute leiten die Ururenkel das Familienunternehmen

Gegründet wurde die Firma 1883 von Häfnerflaschner Jakob Merz in Loßburg in der Schlagwaldstraße 31. 1921 trat der älteste Sohn Christian in die Fußstapfen seines Vaters. Als Christian Merz 1950 in den Ruhestand ging, übernahm sein Sohn Andreas den Flaschnereibetrieb. 1957 ließ er das Firmengebäude in der Schlagwaldstraße 6 bauen. Nur ein Jahr später übertrug Andreas Merz die Firma an seinen gleichnamigen Sohn, der 1982 ein weiteres Gebäude in der Schlagwaldstaße 8 bauen ließ und das Angebot um den Heizungsbau erweiterte. Seit 2016 leiten dessen Söhne Alexander und Michael Merz die Merz Bad Heizung GmbH. Die beiden Firmenchefs sind dankbar für die fortwährende Unterstützung von Seniorchef Andreas Merz sowie von dessen Frau Angela.

Der moderne Neubau bietet doppelt so viel Platz. Foto: Merz

Viele der Kunden sind Stammkunden und halten dem Unternehmen bereits seit Jahrzehnten die Treue – zu einigen Familien kam sogar schon der Uropa der heutigen Firmeninhaber ins Haus.

Die Chefs Alexander (links) und Michael Merz beim Spatenstich Foto: Merz

Um den Fortbestand des Unternehmens, das bereits seit fünf Generationen in Familienhand ist, zu sichern, setzt die Familie Merz auf Innovation und den neuesten Stand der Technik. Bei der Kundenbetreuung stehen ihr fünf Meister und neun Mitarbeiter – allesamt mit reichlich Erfahrung – sowie drei Azubis und vier Aushilfen zur Seite. Dem Unternehmen ist die Nachwuchsförderung enorm wichtig. Inzwischen wurden 28 junge Menschen bei „Merz“ ausgebildet.

Viel Platz für die Badausstellung Foto: Merz

Der Umzug in größere Räume war dringend erforderlich, denn die 700 Quadratmeter, die der alte Standort der Firma Merz in der Schlagwaldstraße 8 in Loßburg bot, war für das umfangreiche Aufgabenspektrum und die steigende Zahl der Mitarbeiter längst zu klein geworden. Angemietete Garagen rund um den Firmensitz dienten als Warenlager, und es gab weder Parkplätze für die Mitarbeiter noch für die Kunden.

Ein eigenes Fitnessstudio

An der neuen Adresse Schlossäcker 8 in Loßburg sind die beengten Verhältnisse nun Geschichte. Denn mit dem Einzug in den Firmenneubau hat sich die Nutzfläche mit 1400 Quadratmetern verdoppelt. Das moderne Gebäude bietet den Mitarbeitern nicht nur einen großen Pausenraum, sondern auch ein kleines Fitnessstudio.

Hier werden die Kunden sachkundig beraten. Foto: Merz

Die großzügig gehaltene Ausstellungsfläche bietet jetzt ausreichend Platz, um das vielfältige Angebot zu präsentieren, sowie für die vielseitigen Produkte, die die Firma Merz ihren Kunden zu bieten hat. Dazu kommen helle Büroräume und eine effiziente Lagerhaltung mit kurzen Laufwegen.

Die neue Blechwerkstatt Foto: Merz

Jedes Montageteam hat für sein Fahrzeug eine eigene Garage mit Ladestation und Werkbank inklusive Werkzeugen. Das ermöglicht ein Be- und Entladen im Trockenen.

Graffiti von Lui Merz schmückt das Innere des Neubaus. Foto: Merz

Der Neubau, nach KfW 40 plus-Standard erbaut, ist auch aus energetischer Sicht hocheffizient, da er mit einer großen Photovoltaikanlage für die Stromgewinnung und die Wärme- und Kälteerzeugung ausgestattet ist. Mit seiner Wärmepumpentechnologie und einer kontrollierten Wohnraumlüftung ist der Neubau auf dem neuesten Stand der Technik.

Die Firma Merz Bad Heizung GmbH

Angebot

Das Angebot des Unternehmens beinhaltet verschiedenste sanitäre Installationen, die komplette Blechbearbeitung einer Flaschnerei, dazu Wohnraumlüftung, Innovative Heiztechnik, Holz- und Pelletsheizung sowie Hackschnitzelheizung, Kaminöfen, Wärmepumpen, Solaranlagen und Photovoltaik.

Service

Zum Service gehören neben einer fachkundigen Beratung auch Planung, Montage, Inbetriebnahme, Wartung, ein Reparaturservice und die Hilfe bei Förderanträgen.