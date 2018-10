Anzeige Firma für weitere Expansion gut gerüstet

Richtfest am Gebäude, das die benachbarte Firma FBW in Rekordzeit und schlüsselfertig erstellt hat, wurde im Oktober 2017 gefeiert. Die Zusammenarbeit mit FBW sowie mit der Gemeindeverwaltung Dormettingen habe reibungslos und hervorragend geklappt. Mit ein Grund für die Verlagerung der Firma nach Dormettingen war, dass beide Geschäftsführer im Zollernalbkreis verwurzelt und viele der langjährigen Mitarbeiter in der Gegend beheimatet sind, sowie dass man dort über einen Breitbandanschluss verfügt.