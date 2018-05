Anzeige Firma Engeser bietet interessante Einblicke

Im Firmengebäude in der Herrenzimmerner Straße 2 werden Heizungsbaubetrieb, ökologisches und nachhaltiges Bauen mit Lehm-Wandheizungen, Einbau und Sanierung von Bädern und alters- sowie behindertengerechtes Umbauen vorgestellt. Die Produktpallette reicht vom Einbau und der Wartung von Öl- und Gasheizungen, Pelletheizungen und den dafür notwendigen Lagerräumen über Hackschnitzel- und PV-Anlagen bis hin zu thermischen Solaranlagen. Des Weiteren werden zusammen mit der Firma Haag Kaminofenbau Aufbau sowie Funktion einer Brunner Heizzentrale in einem Mehrgenerationenhaus veranschaulicht. Die Anlage wurde zu Hause bei einem der Mitarbeiter errichtet. Ab dem 1. September wird sich die Firma Engeser um eine Elektroabteilung erweitern.

Kunden und Gäste werden mit einem Sekt willkommen geheißen, der VfB-Fanclub Villingendorf steht zur Bewirtung bereit. Eine Verlosung verheißt schöne Preise, Kinder können daran teilnehmen.

Zum Auftakt am Freitag, 4. Mai, findet um 19 Uhr ein Infoabend in der "Krone" in Villingendorf zu unterschiedlichen Themen statt. Vorgestellt wird die effiziente Verknüpfung von Eigenstrom, Batteriespeicher und E-Mobilität mit unterschiedlichen Heizsystemen. Kosteneinsparungen, die Unabhängigkeit mit PV-Heiz, effiziente, modulare Verknüpfung von Sonnen-Eigenstrom und die unterschiedlichen Heizsysteme wie Wärmepumpe, Pellet, Scheitholz, Glas und Öl sind weitere Themen. Um Voranmeldung wird gebeten. Mit dabei am Tag der offenen Tür sind die Firmen Lamprecht Zimmerei-Schreinerei, Glück Lehmbau und Maler-Stuckateurbetrieb, Haag Fliesen und Kaminofenbau, Badenova und die Magnetic.