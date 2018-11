Anzeige Filmmusik auf dem Programm

D em Publikum werden anspruchsvolle Werke namhafter Komponisten geboten. Hauptsächlich besteht das Programm aus symphonischer Filmmusik für Blasorchester. Die musikalische Leitung obliegt Erwin Nehlich und Jeanette Ciolek.

Den Auftakt am Konzertabend bestreiten die Jungmusiker des Vororchesters "Prima Musica" Thanheim unter Leitung von Jeanette Ciolek mit drei Stücken. Im Anschluss daran kommen die Bläserinnen und Bläser des aktiven Thanheimer Orchesters unter Leitung von Dirigent Erwin Nehlich auf die Bühne. Die Musiker werden im zweiten Konzertteil mit niveauvollen Werken namhafter Komponisten aufwarten. Stücke wie die Soundtracks von "Game of Thrones", "How to train your Dragon" und "Die Maske des Zorros" sind im Programm, aber auch konzertante Stücke wie "Invictus", "Der Magnetberg", die "Tom Sawyer Suite" und vieles mehr werden vom Orchester gespielt.

Die Moderation übernimmt Walter Kästle. Erfrischungsgetränke und ein kleiner Imbiss werden im Foyer gereicht.