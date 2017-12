Anzeige "Film ab!" heißt es in der Hohenzollernhalle

Dirigent Erwin Nehlich wird mit seinem Orchester unter dem Motto "Konzert und Kino" für das Publikum einen musikalischen Kinoabend gestalten.

Eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Klaudia Sutina hat ein ansprechendes und unterhaltsames Konzept für den Konzertabend ausgetüftelt. Das durch Dirigent Nehlich zusammengestellte niveauvolle Programm hat er mit seinen Bläserinnen und Bläsern in etlichen Register- und Gesamtproben aber auch an einem Probewochenende einstudiert. Den Akteuren auf der Bühne werden dabei an einigen Stellen Höchstleistungen abverlangt.

Filmmusik und Ausschnitte aus weltbekannten Kinofilmen auf großer Leinwand sorgen für Kurzweil. Den Auftakt zum ersten Konzertteil bestreiten die Nachwuchsmusiker des Vororchesters "Prima Musica Thanheim" unter Leitung von Stefanie Strobel. Anschließend besetzen die Bläser des Thanheimer Orchesters die Bühne und werden mit Werken namhafter Komponisten für einenunvergesslichen Konzertabend in Kinoatmosphäre sorgen.