1 Übergroße Feuerwehr-Figuren aus Stroh in der Ortsmitte von Egenhausen laden zum Jubiläum ein. Foto: Köncke

Mit vielen Programmhöhepunkten feiert die Feuerwehr ihr nicht alltägliches Jubiläum.









Link kopiert



Die organisatorischen Fäden laufen bei Kommandant Ingo Waßilowski zusammen, der die Feuerwehr Egenhausen mit 42 Aktiven, 28 Jugendlichen, 35 Piraten und zwölf Mann in der Alterswehr seit 2009 als Nachfolger von Frank Brenner anführt. Plakate an den Ortseingängen von Egenhausen kündigen das Ereignis an und auf dem Adlerplatz gegenüber dem Rathaus stehen überdimensionale Feuerwehrmänner aus Stroh.