Anzeige Festwochenende hat viel zu bieten

Zw ei Tage lang lädt der Sportverein Eutingen (SVE) am Samstag, 13. und Sonntag, 14. Oktober, zum Fest auf das Gelände am Ortausgang Eutingen Richtung Mühlen ein. Alle Helfer und Sponsoren feiern bereits am Freitag, 12. Oktober, ab 18 Uhr in geschlossener Gesellschaft. Gäste sind am Samstag willkommen, denn da zeigt die Jugend, was sie kann. Um 13 Uhr begegnen sich die C-Junioren der SGM Hochdorf/Eutingen II und die SGM Dornhan. Die C-Junioren der SGM Hochdorf/Eutingen I und die SGM Schopfloch sind um 14.30 Uhr an der Reihe. Gegen 16 Uhr treten die B-Juniorinnen des SV Eutingen I gegen die Hegauer FV (EnBW-Oberliga) an. Den Spielabschluss machen gegen 18 Uhr die A-Junioren der SGM Eutingen und der SGM Ahldorf-Mühlen. Der SVE bewirtet die Gäste im Festzelt, denn die Eutinger Gaststätte Auszeit am Talbach wird erst am 27. Oktober eingeweiht. Die Gäste können sich im Rahmen eines Rundgangs Einblicke in das neue Sportgebäude Am Talbach verschaffen.

Während sich die Großen umschauen, wird für die Kleinen eine Spielstraße, Bubble-Soccer und Kinderschminken angeboten. Gegen 21 Uhr startet die Feier mit Musik für alle Altersklassen.

Nach der ausgiebigen Feier beginnt der Festtag am Sonntag, 14. Oktober, um 10.30 Uhr. Grußworte werden von Eutingens Bürgermeister Armin Jöchle und Sportkreis-Präsident Alfred Schweizer gesprochen. Pfarrer Beda Hammer nimmt die Segnung der neuen Sportanlage Am Talbach vor. Zur Mittagszeit bietet der SVE Schnitzel, Braten, Pommes und Spätzle, Maultaschen, Salate und vieles mehr. Anschließend gibt es auch Kaffee und Kuchen. Um 13 Uhr spielen die Verbandsliga-Damen des SV Eutingen gegen die des FFV Heidenheim. Die Herrenmannschaft des SV Eutingen tritt um 15 Uhr gegen die des SSV Dettensee an. Um 17.15 Uhr stellt Ernährungsberater Sven Bach beim AOK-Event Ernährungsmythen auf den Prüfstand.