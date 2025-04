Die beliebte Sauschwänzlebahn startet am 1. Mai um 14.45 Uhr in die erste Fahrt der Saison. Auch ein buntes Rahmenprogramm ist geboten.

Viele Wanderer und weitere Besucher können sich am 1. Mai auf ein besonderes Highlight freuen. Die Sauschwänzlebahn wird um 14.10 Uhr unter Volldampf zu ihrer ersten Fahrt der Saison starten.

Das 82-jährige Wunderwerk der Technik, die DB 502988, lässt zum Saisonstart vom 1. bis zum 4. Mai gleich vier Mal in Folge Dampf ab. Bereits um 12.30 Uhr wird mit einem Fassanstich, Sekt und Musik die jährliche Zeremonie von Blumbergs Bürgermeister Markus Keller und dem Geschäftsführer der Bahnbetriebe, Christian Brinkmann, eröffnet.

Das musikalische Trio „Schwarzwald 3“ sorgt für fetzige Töne und die erste Mai-Fahrt wird zahlreiche Gäste von nah und fern anlocken. Mit zigtausenden von Fahrgästen erfreut sich die Sauschwänzlebahn ungebrochener Beliebtheit und ist für den Tourismus im Schwarzwald-Baar-Kreis eines der großen Aushängeschilder.

Beliebt ist auch der Eisenbahnshop in einem alten Waggon. Foto: Hans Herrmann

Bereits auf dem beeindruckenden Bahngelände ist mit dem alten Reiterstellwerk, dem historischen Bahnmuseum, dem urigen Bahnshop in einem alten Waggon und dem ganz speziellen Kinderspielplatz rund um den zentralen Bahnhof einiges geboten. Mittendrin befindet sich auch der Bahnimbiss, wo man bei großzügiger Bestuhlung so richtig durchatmen kann.

Mit einem ganz speziellen Spielplatz ist auch für die kleinen Besucher etwas gebote Foto: Hans Herrmann

Wenn die majestätische Dampflok DB 502988 mit ihrem unverwechselbaren Geräuschpegel einfährt, gibt es bei vielen kein Halten mehr. Die Handys und Kameras werden gezückt und nicht nur die Eisenbahnnostalgiker kommen auf ihre Kosten. Bis auf den August, wenn wegen erhöhter Brandgefahr die Dampflok nicht fährt, wird die DB 502988 jeweils an zwei Wochenenden im Monat bis Ende Oktober eingesetzt. Im Besitz der Eisenbahnfreunde Schwarzwald-Baar wird sie im Winter mit hunderten von ehrenamtlichen Stunden auf ihren Einsatz vorbereitet.

Besucher von nah und fern

Die selektive Strecke lockt Besucher aus der ganzen Welt an. Mit ihren vielen Viadukten, Brücken sowie dem einzigen Kehrtunnel Deutschlands, umgeben von einer einmaligen Natur, bietet die 25 Kilometer lange Route nach Weizen unvergleichbare Besonderheiten.

Mit speziellen Sonderfahrten werden zusätzliche Attraktionen geschaffen. Der breite Mix an historischer Unterhaltung bietet so manche außergewöhnliche Zugreise an. „Wer hat eigentlich die Sauschwänzlebahn gebaut?“, ist bei den Schwarzwaldhof-Ingenieurfahrten am 10. Mai, 12. Juli, 2. August und 27. September mit wissenswerten Fahrten zu erfahren.

Am Sonntag, 11. Mai, steht eine Muttertagstour mit leckerem Frühstück auf dem Programm. Künstlerisch wird es an der Märchentheater-Fahrt mit „Die Bremer Stadtmusikanten“ am 3. August zugehen. Abenteuer pur ist an der Familientheater-Fahrt „Jim Knopf und die Wilde 13“ am 14. Juni garantiert. Gute Laune herrscht dann bei der „Gin-Tasting-Tour“ am 19. Juli.

Die Wein-Erlebnisfahrt am 23. August wird von besonderen Genüssen begleitet. Sehr gefragt ist auch die Kombination zwischen Zugfahrt und geführten Wanderungen. Auf dem Premiumweg des Schwarzwald-Genießerpfades ist am 1. Mai, 15. Juni, 12. Juli, 16. August und 21. September pure Natur in unvergesslicher Landschaft zu erleben.

Spezielle Gruppenreisen runden das außerordentliche Programm ab. Ob mit dem Segway auf zwei Rädern im Freien oder in der Begleitung von Alpakas ist hier die Auswahl groß.

Das Gesamtprodukt Sauschwänzlebahn sucht mit seinem vielfältigem Programm seinesgleichen und deckt auch ganz spezielle Ansprüche ab.

Kontakt www.sauschwaenzlebahn.de, Telefon 07702/ 51 300.