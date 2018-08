Anzeige Feste Größe für Golfer in der ganzen Region

"Wir hatten eine schöne ›Kindheit‹ in den Gründerjahren – und viele fröhliche und ungezwungene Stunden wurden in ›Mutter Elsbeths Vesperstube‹ und dem neuen Clubhaus verbracht", erinnert sich Altpräsident Hansjörg Hinkel. Leichte "pubertäre" Probleme brachte die Insolvenz der Golf KG in 2013.

Für Ehrenpräsident Hans Wesle, damals Geschäftsführer der KG, ein bitterer Tag. Dank intensiver Verhandlungen zwischen der KG, dem Club, der Familie Trick und dem Insolvenzverwalter konnte eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, die erst die eigenständige und positive Entwicklung des Clubs in den vergangenen Jahren ermöglich hat. Nach der Neuausrichtung hat der GCA einen Weg gefunden, der ihn zu einem etablierten Golfclub in der Region werden ließ. Dies war nur möglich, durch engagierte Mitglieder, treue Sponsoren und einen ehrenamtlichen Vorstand, der sich auf die Fahne geschrieben hat, den Club jedes Jahr "ein Stückchen besser" zu machen.

Heute bietet der Golfclub Mitgliedern und Gästen einen hervorragend gepflegten Platz mit herrlichem Panaromablick auf der Hochebene vor den Toren des Schwarzwalds, begleitet von Rehen, Hasen und Füchsen und oben am Himmel vom ruhig kreisenden Milan und flatternden Turmfalken. Aus einer ausgeräumten landwirtschaftlichen Fläche ist ein idyllisches Stück Natur geworden. Mit seinen schnellen Grüns, seiner Fairway und Rough-Gestaltung sowie vielfältigen Hindernissen wird der Platz den sportlich ambitionierten wie auch den Hobby-Golfern gerecht. Die Mitglieder pflegen ein geselliges und aktives Clubleben, in dem sich Jung und Alt wiederfinden und wohlfühlen können. In der modern gestalteten Clubgastronomie und auf der Sonnenterrasse können sich Mitglieder und Gäste wie zu Hause fühlen.

Der Golfclub Alpirsbach bietet Spaß und Gesundheit für alle Generationen. Golf ist ein Sport der auch noch im hohen Alter ausgeübt werden kann und kaum verletzungsträchtig ist. Der Verein bietet eine Golfschule mit verschiedenen Trainingsangeboten, Schnupper- und Platzreifekursen, Driving-Range, Putting und Pitching-Green. Zudem hat er ein Greenkeeper-Team, das die Anlage auf höchstem Niveau hält. Das Clubleben wird dokumentiert auf der neuen Homepage, dem Clubmagazin "Golfzeit" und den regelmäßigen Newslettern – nach dem Motto: "Unsere Mitglieder und Gäste sind stets im Bilde". Ein Golfclub ist ein lebendiger Organismus, der sich stets verändert und weiterentwickelt. Neue Angebote für Golfinteressierte, mit G 9 ein neues Kooperationskonzept und der Anschluss an die "Schwarzwald-Plus"-Touristik sind einige der Aktivitäten, die das Golfspielen im Golfclub Alpirsbach attraktiv machen.

Der in diesem Jahr als Nachfolger von Hansjörg Hinkel gewählte neue Präsident Joachim Gutgsell hat mit seinem Vorstand schon einige Zeichen für die Weiterentwicklung des Clubs gesetzt. "Platzgestaltung, neue Mitglieder werben und das schon sehr gute Wohlfühl-Klima weiter verbessern" sieht er in seinem Fünf-Jahres-Plan als Schwerpunktaufgaben.

Freitag, 31. August

ab 17 Uhr Tag der offenen Tür auf dem Neun-Loch-Golfplatz auf dem Hofgut Breitenwies bei Peterzell. Dazu sind Nichtgolfer und Golfer eingeladen. Kulinarisch verwöhnt Toni vom "La Perla" in Dornhan die Besucher. Außerdem gibt es Speisen vom Grill.

Um 18 Uhr beginnen die Stadtmeisterschaften im Golf-Triathlon – mit Jux-Golfen, einem Mountainbikekurs auf dem Golfplatz sowie Geschicklichkeitsspielen mit und ohne Ball.

Ab 20 Uhr steigt im Festzelt eine 80er-Party "Back to the 80’s" mit DJ Marcant.

Samstag, 1. September

Tag der offenen Tür und um 10 Uhr Start der Clubmeisterschaft des GCA.

Ab 17 Uhr Gaudi und Stimmung; Tanz mit den "Schwarzwald Buam" und Tischzauberei mit Andreas Galsterer. Bewirtet werden die Besucher mit Hähnchen und Haxn sowie Pizza von Toni.

Sonntag, 2. September

Ab 10 Uhr Fortsetzung der Clubmeisterschaft.

18 Uhr Siegerehrung der Clubmeister. Bewirtet werden die Besucher am Sonntag unter anderem mit leckeren Crêpes.

Für Golfeinsteiger bietet der GCA spezielle Jubiläumspakete an. Weitere Informationen gibt es unter www.gc-alpirsbach.de.