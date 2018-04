Anzeige Festakt am Samstag

Auf Eigeninitiative der Feuerwehr wurde 2011 mit der Planung eines Garagenbaus begonnen und der Entwurf inklusive Kostenberechnung vorgestellt. Wegen der damals angespannten Haushaltslage verzichtete die Kommune darauf, einen Zuschussantrag zu stellen. Später kam man in Absprache mit dem Altensteiger Bauamt zu dem Schluss, für 700 000 Euro ein neues Gerätehaus zu bauen – und zwar auf dem gleichen Platz. Architekt Joachim Theurer – seines Zeichens Gesamtkommandant der Altensteiger Wehr – fertigte kostenlos einen Plan, und Abteilungskommandant Simon Großmann erledigte zeichnerische Arbeiten. Nach der baurechtlichen Genehmigung im Januar 2017 wurde das alte Magazin ausgeräumt, mit dem Abbruch angefangen und die ersten Aufträge wurden vergeben. Die Warter Floriansjünger hat man ein Jahr lang in die "Halle Leitz" nahe der Schule umquartiert (Großmann: "Dort gab es weder eine Heizung, noch Duschen und auch kein WC").

Richtfest im Mai 2017

Nach der Grundsteinlegung wurde am Mittwoch, 24. Mai 2016 Richtfest gefeiert. Das Gebäude in der Wildbaderstraße 12 nahm mehr und mehr Gestalt an. Am 2. Januar 2018 wurde das Löschfahrzeug ins neue, beheizte Magazin gebracht. Letzten Monat fand im Schulungsraum die erste Abteilungsversammlung statt. Witterungsbedingt müssen jetzt noch kleinere Restarbeiten (Asphalt-Fertigbelag, Pflanzungen) erledigt werden. Untergebracht sind im Magazin eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen, Toiletten, Duschen und Umkleidemöglichkeiten getrennt nach Frauen und Männern, im ersten Stock ein 60 Quadratmeter großer Schulungsraum mit 56 Sitzplätzen und einer Küche, ein Besprechungs- und ein Kommandanten-Dienstzimmer.

A m Wochenende wird das Feuerwehrmagazin in Wart eingeweiht. Der Festakt für geladene Gäste findet am Samstag, 28. April, ab 18 Uhr vor Ort statt. Einen Tag später ist die Bevölkerung eingeladen, das Bauwerk in Augenschein zu nehmen. Der Festgottesdienst am "Tag der Begegnung" beginnt um 10 Uhr in der Fahrzeughalle. Gestaltet wird er von Pfarrer Andreas Eßlinger und Gemeinschaftspastor Jörg Breitling. Der Kirchenchor Wart umrahmt die Morgenfeier. Anschließend wird zu einem Mittagessen im Magazin und im sechs mal neun Meter großen Zelt auf dem Vorplatz eingeladen. Die Narrenzunft Wart sorgt mit Zwiebelkuchen und Pizza aus dem Backhaus für die Bewirtung. Um Getränke kümmert sich die Spvgg. Wart/Ebershardt und um den Nachmittagskaffee der Kirchenchor Wart. Für Kinder baut die Jugendfeuerwehr eine Spielstraße auf. Es wird eine kleine Fahrzeugschau geben. Wie früher ein Brand gelöscht wurde, kann man beim Blick auf die historische Spritze erahnen. An verschiedenen Plätzen im Gebäude können Bilder – hauptsächlich vom Bauverlauf – und Videos angeschaut werden. Außerdem wird im Schulungsraum ein Film vom Feuerwehrfest 1974 gezeigt.

30 Wehrleute

Zurzeit besteht die Abteilung Wart aus 28 Männern und zwei Frauen. Kommandant ist seit 2005 Simon Großmann und seit Januar 2018 Philipp Waidelich sein Stellvertreter. Für den Einsatz steht ein LF 8 aus dem Jahr 1988 zur Verfügung. Großmann hofft, das bei einem positiven Förderbescheid Ende 2019 ein neues Löschfahrzeug in Betrieb genommen werden kann. (kö)