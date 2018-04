Anzeige Fest auf dem Dorfplatz

Auch in Grosselfingen wird die Tradition des Maibaums gefeiert. Dies findet dieses Jahr am Montag, 30. April, ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Bereits zum 12. Mal wird dies von der Räppelkameradschaft durchgeführt. Gemeinsam wollen die Grosselfinger den Wonnemonat Mai begrüßen, und so ziert ab Montagabend ein prächtiger Maibaum die Grosselfinger Dorfmitte.

Die "Maibaum-Räppelkameradschaft Grosselfingen" übernimmt es wieder, den bunt geschmückten Baum auf dem Dorfplatz (gegenüber der Bäckerei Schweizer) aufzustellen. Dabei wird sie vom örtlichen Bauhof, Feuerwehr und weiteren Helfern unterstützt.

Zuvor wird der Baum aus dem Grosselfinger Wald geholt, hergerichtet und bunt geschmückt. Gefeiert wird ab 17 Uhr. Der Maibaum wird gegen 18 Uhr aufgestellt.