Anzeige: Fellpflege mit Wellnessfaktor

Die Idee kam aus dem Herzen, sagt die Besitzerin des neuen Dienstleistungsangebots in der Kernerstraße 209. Hunde haben sie schon immer begleitet und sie wünschte sich einen Beruf, bei dem Tierwohl und persönlicher Kontakt im Mittelpunkt stehen. Bei den Hundefriseur-Besuchen mit ihrem Hund Leo, einem Havaneser, begeisterte sie die liebevolle Arbeit. Der Wunsch, das Handwerk zu erlernen und selbst einen Hundesalon zu eröffnen, war geboren.

Zur Vorbereitung auf die Selbstständigkeit hat Tanja Oertel eine zwölfwöchige Ausbildung zum Master Groomer Expert in einer Groomerakademie (Groomer ist ein englischer Begriff und steht für Hundefriseur) absolviert. Die Ausbildung verband fundiertes Fachwissen mit intensiver Praxis und vermittelte der 33-Jährigen umfassende Kenntnisse in moderner Fellpflege, rassespezifische Schnitttechniken und einen einfühlsamen und sicheren Umgang mit Hunden.

Mit viel Eigeninitiative und Hilfe von Familie und Freunden wurde geplant, aufgebaut und gestaltet. „Ohne ihre Hilfe wäre das Projekt nicht möglich gewesen“, betont Tanja Oertel. Im Mittelpunkt der Einrichtung stand das Konzept, Funktionalität mit einer ruhigen Wohlfühlatmosphäre zu verbinden. „Helle, freundliche Räume und ein stressarmes Arbeitsumfeld sorgen dafür, dass sich die Hunde sicher fühlen und die Pflege in entspannter Umgebung stattfinden kann“, erklärt die Hundesalonbesitzerin den Hintergrund.

Vierbeiniger Kunde Foto: Yvonne Kussmaul

Seit dem 2. Februar ist der Hundesalon Fellino in Bad Wildbad geöffnet. Im Hundesalon steht eine individuelle und hochwertige Fellpflege im Mittelpunkt. Jeder Hund erhält zunächst ein schonendes Bad mit sorgfältig ausgewählten Pflegeprodukten, die gezielt auf Fellstruktur und Hautbedürfnisse abgestimmt werden. Anschließend erfolgt das Scheren oder Schneiden – entweder nach Rassestandard oder ganz nach den persönlichen Wünschen der Hundehalterinnen und Hundehalter. Besonderen Wert legt Tanja Oertel auf der ganzheitlichen Pflege. Ohren-, Augen-, Krallen- und Pfotenpflege sind daher fester Bestandteil jeder Behandlung. Darüber hinaus bietet sie das fachgerechte Entfernen von Unterwolle an. Dadurch wird Fell nachhaltig gepflegt und das Wohlbefinden des Hundes unterstützt.

Als besondere Wellnessanwendung bietet Tanja Oertel außerdem die Thalassotherapie an, die Haut und Fell auf natürliche Weise pflegt und regeneriert. Dabei werden hochwertige Algen-, Mineral- und Meerespflegeprodukte eingesetzt, die Haut und Fell intensiv reinigen, pflegen und regenerieren können. Die Behandlung regt den Fellwechsel an. Für Welpen gibt es eine behutsame Eingewöhnung, bei der junge Hunde stressfrei an die Fellpflege herangeführt werden.

„Mit meinem Hundesalon habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Mein Ziel ist es, jedem Hund mit Geduld, Einfühlungsvermögen und fachlicher Pflege zu begegnen, damit jeder Besuch zu einer positiven Erfahrung wird“, beschreibt Tanja Oertel ihr Behandlungskonzept.