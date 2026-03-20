Anzeige: Fellpflege mit Wellnessfaktor

Mit dem Hundesalon Fellino hat Tanja Oertel ein neues Angebot für Hundehalter in Bad Wildbad und der Region geschaffen.
Die Idee kam aus dem Herzen, sagt die Besitzerin des neuen Dienstleistungsangebots in der Kernerstraße 209. Hunde haben sie schon immer begleitet und sie wünschte sich einen Beruf, bei dem Tierwohl und persönlicher Kontakt im Mittelpunkt stehen. Bei den Hundefriseur-Besuchen mit ihrem Hund Leo, einem Havaneser, begeisterte sie die liebevolle Arbeit. Der Wunsch, das Handwerk zu erlernen und selbst einen Hundesalon zu eröffnen, war geboren.