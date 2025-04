Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit erstrahlt die Wehrstein-Halle in Fischingen in neuem Glanz. Vom 4. bis zum 6. April ist ein Festwochenende geplant.

Die Sportler und die Kinder kennen die neue Wehrstein-Halle in Fischingen schon, und der Musikverein Fischingen hat Anfang Dezember hier schon sein Jahresabschlusskonzert gegeben. Trotzdem soll die sanierte, modernisierte und erweiterte Halle nun noch im Rahmen eines festlichen Wochenendes offiziell eröffnet werden.

Los geht das festliche Wochenende am Freitag, 4. April, um 18 Uhr mit der Eröffnungsfeier und geladenen Gästen. Erwartet werden die Planer, die Vertreter der beteiligten Baufirmen, Vertreter der Verwaltung und auch Vertreter der örtlichen Vereine.

Weiter geht es am Samstag, 5. April. An diesem Abend werden um 18 Uhr Sportlerinnen und Sportler, ihre Vereine und die Bevölkerung zur Sportlerehrung der Stadt Sulz in die Halle eingeladen. Ehrungen sind geplant in den Sportarten Ju-Ju-tsu, Leichtathletik, Turnen, Ballett, Mountainbike, Tennis, Handball, Sommerbiathlon, Eishockey und Schießen. Darüber hinaus werden an diesem Abend auch die Sportabzeichen verliehen und die Abzeichen für den Feuerwehrsport.

Tag der offenen Tür am Sonntag

Am Sonntag, 6. April, kann sich die Bevölkerung im Rahmen eines Tags der offenen Tür ein umfassende Bild der sanierten, modernisierten und erweiterten Halle machen.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach spielt der Musikverein „Gut Klang“ Fischingen zum Frühschoppen. „Die Vereinsgemeinschaft bietet abwechslungsreiche Speisen zum Mittagessen an“, heißt es in der Ankündigung. „Danach gibt es Kaffee und Kuchen.“

Auftritte der Kinder

Am Nachmittag folgen Auftritte der Grundschule, der Jugendkapelle, des Kindergartens und der Kindergarde. Nach der Darbietung der Grundschule bietet sich auch die Möglichkeit, die durch den Brand im September 2023 beschädigten und neu sanierten Räumlichkeiten der Schule zu besichtigen.

Warum „Wehrstein-Halle“?

Der Name „Wehrstein-Halle“ ist neu. Bevor die Bauarbeiten Anfang 2023 begannen, hatte Fischingen lediglich eine „Turn- und Festhalle“. Um dem neuen Schmuckstück im Ort einen passenden Namen geben zu können, initiierte Ortsvorsteher Jürgen Huber eine Bürgerbeteiligung. Dabei kamen schließlich sieben verschiedene Vorschläge in die Endauswahl.

Ruine Wehrstein ganz in der Nähe

Der Vorschlag „Wehrstein-Halle“ gewann am Ende. „Man hat durch die Fensterfront der Halle einen direkten Sichtkontakt zur Ruine Wehrstein“, so Huber. Die Burgruine Wehrstein liegt im Neckartal direkt oberhalb der Gemeinde Fischingen spektakulär auf dem Felsen. Erreichbar ist die Burgruine von Fischingen aus über eine Steintreppe am Haus Schlossbergstraße 29 ganz in der Nähe der Halle. Von oben bietet sich ein ein toller Blick übers Neckartal.

Auf der „Bildungsinsel“ Fischingens

Die Wehrstein-Halle befindet sich auf der „Bildungsinsel“ in Fischingen zwischen dem Neckarufer und einem künstlich angelegten Neckar-Nebenarm, der durch den Ort fließt. Die ursprüngliche Halle ging laut Ortsvorsteher Huber schon 1969 in Betrieb und wurde von da an immer mal wieder modernisiert. Die jetzigen Arbeiten, durch die die Halle auch um einen Multifunktionsraum erweitert wurde, hatten ein Volumen von mehr als vier Millionen Euro. Dafür bekam die Stadt Sulz auch viele Fördermittel.