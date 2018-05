Anzeige Feier rund ums Probelokal

Vor Jahrzehnten fand das Event noch beim "Plauderstüble" auf der Waldlichtung des Gewanns Sommersteig statt, daraufhin über eine lange Zeitspanne auf dem Parkplatz des Sport- und Freizeitgeländes des FV Bisingen im "Kuhloch".

Seit der Verein sein eigenes Probelokal hat, findet das Fest Hinter Stöck statt. Eigens dafür werden zwei Festzelte und Festgarnituren aufgestellt. Für das leibliche Wohl ist ebenso wie für die musikalische Umrahmung gesorgt. Neben dem Mittagessen (Schnitzel, Currywurst, Heiße Rote) werden in den Nachmittagsstunden auch Kaffee und leckere selbstgebackene Kuchen angeboten.

Ab 11.30 Uhr musiziert zum Frühschoppen der Musikverein Steinhofen. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr treten sodann sowohl das Vororchester als auch die Jugendkapelle des Musikvereins auf und zeigen ihrem Publikum, was sie in den vergangenen Tagen und Wochen einstudiert haben.