Das Spieljahr 2024/2025 ist eines der erfolgreichsten seit Bestehen des FC Brigachtal. Der 2016 aus dem FC Klengen und FC Kirchdorf gegründete Nachfolgeclub in der Gemeinde schaffte nach sieben Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga.

Mit dem 4:1-Sieg am vorletzten Spieltag konnte an Pfingsten der Meistertitel in der Kreisliga A2 gesichert werden.

2019 scheiterte Brigachtal damals noch knapp in der Aufstiegsrunde am SV Grafenhausen.

Verpflichtung von Daniel Wehrle zahlt sich aus

Nun zahlte sich die Verpflichtung von Spielertrainer Daniel Wehrle 2023 direkt aus. Der ehemalige Oberligaspieler mit DFB-Pokal-Erfahrung freute sich über seine Entscheidung. „Der FCB ist ein gut geführter Verein. Die Mannschaft ist gewachsen und hat Potenzial. Vor allem war mir wichtig, dass es im Verein stimmt. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt“, kommen Geselligkeit und das Vereinsleben nie zu kurz.

Sportlich stimmt der Unterbau mit den Herren 2 in der Kreisliga B und den Herren 3 in der Kreisliga C.

Die Herren 3 wurden ebenfalls Meister. „Wichtig ist und war, dass wir unsere Nachwuchsspieler aus der A-Jugend einbauen, wie in dieser Saison mehrfach geschehen. Dies zeigt zugleich, wie gut die Nachwuchsarbeit im Verein ist“, lobt der Aktiventrainer das Engagement der Jugendtrainer, die sich alle im Ehrenamt Woche für Woche reinhängen.

Bei Aktiventeams bestehen Möglichkeiten für jeden

Bei drei Aktiventeams gibt es für jedes Können eine Spielmöglichkeit. Es bestehen allerdings kurioserweise hauptsächlich die Herren 3 aus älteren AH-Spielern. Und diese setzten 2025 den Erfolgslauf der Fußballer unvermindert fort.

Die 3. Mannschaft landete in der Kreisliga C auf dem ersten Platz. Foto: Holger Rohde

Die Ü35 wurde Bezirkspokalsieger mit einem 3:2 beim FV Tennenbronn und scheiterte im Halbfinale um den Verbandspokal knapp. Die Ü32 sorgte zu Jahresbeginn im Januar in Hamburg bei der inoffiziellen deutschen Meisterschaft um den Köpi-Cup für eine wahre Sensation und setzte sich gegen namhafte Bundesliga-Clubs wie Bayer 04 Leverkusen und den Hamburger SV durch.

Noch ist die Saison nicht beendet: Am Wochenende des 28. und 29. Juni geht es mit den Ü40-Senioren weiter im Endspiel um den südbadischen Verbandsliga-Pokal gegen den FC 03 Radolfzell.

Spielrunde im Nachwuchsbereich sehr erfolgreich

Sehr erfolgreich verläuft dieses Jahr im Nachwuchsbereich die Spielrunde. Am 28. Juni finden in Schonach die Bezirkspokal-Endspiele der A-B-C-D-Junioren in den vier Altersklassen statt.

Der FC Brigachtal ist mit den U15-C-Junioren im Finale gegen die SG Immendingen-Geisingen vertreten. Ebenfalls haben die U13-D-Junioren das Endspiel gegen den Titelverteidiger FC Pfaffenweiler erreicht.