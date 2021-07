2 Jochen Egin als Stellvertreter der Kreissparkasse Rottweil, Thomas Kliem (Geschäftsführer CARSIG) mit Familie und Jürgen Baumeister (Technischer Leiter SF-Bau, FBW, vordere Reihe von links): Als Zeichen der Beständigkeit wurde bei der Einweihung des Firmenneubaus ein Ammonit überreicht. Foto: Broeer/FBW Foto: Schwarzwälder Bote

Gut aufgestellt für die Zukunft, bezieht CARSIG Automotive nach nur neun Monaten Bauzeit den großzügig angelegten Erweiterungsbau auf dem Berner Feld.

Am 23. Juli 2021 erfolgte, wegen der Pandemie etwas nachgelagert und nur in kleinem Rahmen, die feierliche Übergabe des Neubaus. Alle Anwesenden erschienen vollständig geimpft und negativ auf COVID-19 getestet. Jürgen Baumeister (Technischer Leiter SF-Bau, FBW) überreichte Thomas Kliem (Geschäftsführer CARSIG) als Zeichen für Beständigkeit einen Ammoniten. Ebenfalls anwesend war Jochen Egin als Stellvertreter der Kreissparkasse Rottweil, die Familie von Herrn Kliem und Mitarbeiter der Firma CARSIG.

CARSIG ist seit Jahren auf Wachstumskurs und hat sich insbesondere als Spezialist für Automotive Elektroniklösungen weltweit einen Namen gemacht. Im Laufe der Jahre wurden von CARSIG viele innovative Patente angemeldet. CARSIG liefert Ideen und Lösungen für kundenspezifische Produktanforderungen.

Seinen Ursprung hat die CARSIG GmbH im Mocker-Areal in Rottweil. 2016 erfolgte der notwendige Umzug in den Neubau nahe dem Thyssenturm. "Wir freuten uns damals, in ein neues, auf unsere eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Gebäude umzuziehen. Aber unser Wachstum nahm weiter Fahrt auf, und bereits zwei Jahre später ging unserer Produktion wiederum der Platz aus", so der Geschäftsführer Thomas Kliem. Mit unternehmerischer Weitsicht hatte sich Herr Kliem im Zuge des damaligen Grundstückkaufes die anliegende Erweiterungsfläche bei der Stadt reservieren lassen. So war die Voraussetzung für die heutige Expansion gegeben. "Für uns war klar, dass die Entscheidung für den Erweiterungsbau bereits einen Puffer für die kommenden Jahre beinhalten sollte", so der Geschäftsführer. "Das Gebäude sollte also möglichst flexibel konzipiert werden. Wichtig waren uns mehr Raumhöhe und viel Fläche, um den gestiegenen Anforderungen an Produktion, Lager und insbesondere an die neuen Technologien gerecht zu werden."

"Da wir schon mit dem ersten Neubau mit dem Planer und Generalunternehmen Fertigbau Wochner zufrieden waren, lag es nahe, mit dem Erweiterungsbau wieder auf Wochner zuzugehen und wie man heute sieht, wurden unsere Anforderungen wie gewohnt zu unserer Zufriedenheit in kurzer Zeit umgesetzt", so Thomas Kliem.

Das Bauprojekt erhielt eine EU-Förderung für Innovative Unternehmen. Das Programm der EFRE wird ebenfalls vom Land unterstützt. Für den Neubau gründete Herr Kliem die Firma IVR, welche CARSIG den Gewerbebau zur Verfügung stellt.

Die stabile und feuerbeständige Stahlbetonkonstruktion des Gebäudes überspannt 30 Meter Hallenbreite und erweitert die Produktions- und Lagerfläche inklusive Galerie um 3000 Quadratmeter. Der Neubau konzentriert sich vorerst auf die Produktion von elektronischen Halbleiterrelais zur Leitungsschaltung. Ebenso wurden spezielle, in sich abgeschottete Bereiche für Prototypen geschaffen, an denen neue Technologien getestet werden. Für die Mitarbeiter entstanden große Sozialräume mit einer überdachten Südterrasse. Das Gebäude ist mit modernster Haustechnik ausgestattet und besitzt eine Kühlung über dem Betonboden. Mit der 260 kW großen PV-Anlage wird ein Großteil des eigenen Strombedarfs abgedeckt.

Die Firma Kirch engineering and products wird einen Teil des Neubaus anmieten, um seinen hohen Ansprüchen bezüglich der benötigten Hallengröße gerecht zu werden. Die 1999 gegründete Firma Kirch produziert Gussteile, Kunststoffteile, Aluminiumprofile und Prototypen und ist seit Jahren auf Wachstumskurs.

Sollten die Flächen im Erweiterungsbau schon früher als gedacht zu Neige gehen, bietet das Grundstück weiteren Platz für einen dritten Neubau, welchen die Firma Wochner bereits grob vorgeplant hat.