Anzeige Favoritenrolle auf mehreren Schultern

Damit zählt das Albstädter Hallenspektakel zu den traditionsreichsten in der Region. Auch in diesem Jahr ist der Burger-King-Cup wieder stark besetzt: Neben dem Titelverteidiger, Oberligist Göppinger SV, der im Vorjahr im Finale die Youngs Boys Reutlingen mit 2:1 bezwang, sind auch die TSG Balingen, die zuletzt den eigenen Indoor-Cup gewann und wohl mit einem gemischten Team aus Regionalliga- und Landesligaakteuren antreten wird, Gastgeber FC 07 Albstadt, der in Balingen Rang drei belegte, sowie die Landesligisten SG Walbertsweiler-Rengetsweiler, FC Singen, FC Ostrach und SV Zimmern am Ball. Zu den Favoriten zu rechnen sind auch die U19 des Drittligisten VfR Aalen und Verbandsligist VfL Nagold, die bereits im Kleinen Turnier antreten. "Wir wollten die beiden Mannschaften eigentlich für das Turnier am Sonntag setzen; aber beide Trainer haben den Wunsch geäußert, im Kleinen Turnier die Qualifikation bestreiten zu wollen", sagt der Albstädter Sportvorstand Rolf Niggel, der vor allem auf den Auftritt der Aalener A-Junioren gespannt ist.

Der FC-Funktionär sieht Titelverteidiger Göppinger SV und die TSG Balingen in der Favoritenrolle, traut aber auch seiner eigenen Mannschaft so einiges zu. "Wir wollen auf alle Fälle eine gute Rolle spielen und haben uns das Halbfinale zum Ziel gesetzt", sagt Niggel.

Beim Modus setzen die Albstädter Organisatoren auf Bewährtes: 24 Kreis- und Bezirksligisten kämpfen am Freitagabend und am Samstag nicht nur um den Sieg im Kleinen Turnier, sondern auch um die acht Tickets für das Hauptturnier am Sonntag, bei dem die "Underdogs" dann gegen die gesetzten höherklassigen Kontrahenten antreten und um den begehrten Wanderpokal kämpfen.