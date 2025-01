Die Narrenzunft Schärmies Mietersheim lädt am Sonntag, 2. Februar, zum großen Fastnachtsumzug inklusive Narrendorf im Ortskern ein.

Die Narrenzunft Schärmies Mietersheim lädt am Sonntag, 2. Februar, zum großen Fastnachtsumzug ein. Mehr als 3000 Hästräger und Musiker aus 81 Zünften der Ortenau, Schwaben, dem Hochschwarzwald und weiteren Regionen werden erwartet. Auch zwei Zünfte aus der Schweiz, darunter die Partnerzunft „Fidelitas“, sind beim bunten Treiben dabei.

Die Besucher können sich auf ein farbenfrohes närrisches Spektakel freuen. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit der Eröffnung des Narrendorfs im Dorfkern von Mietersheim. Um 12.30 Uhr startet das traditionelle „Hängen und Fleddern“ am Rathaus. Bei diesem Brauch der Narrenzunft Krabbenaze aus Bohlsbach wird ein prominenter „Sünder“ auf die Bühne gebracht, in einen Sack gesteckt, hochgezogen und mit Leim und Federn bedeckt. In diesem Jahr wird Ortsvorsteherin Diana Frei das „Opfer“ sein. Anschließend wirft der „Delinquent“ kleine Überraschungssäckchen ins Publikum. Dieses Spektakel sollte man sich nicht entgehen lassen.

Der große Umzug beginnt um 14 Uhr und endet im Narrendorf in der Schärmies Halle im Bürgerhaus, wo die Feierlichkeiten weitergehen. Für das leibliche Wohl sorgt die Narrenzunft gemeinsam mit anderen Vereinen und Gemeinschaften.

Die Schärmies blicken auf eine 42-jährige Vereinsgeschichte zurück. Die Narrenzunft wurde 1983 gegründet und wählte Reinhard Schmidt zum ersten Vorsitzenden. Die Tradition der Fasnacht in Mietersheim reicht jedoch noch weiter zurück: Bereits in den Nachkriegsjahren begann der kulturelle Wiederaufbau, und 1958 entstand der Mietersheimer Carneval Club (MCC), der 1959 den ersten Umzug organisierte.

Nach einer Pause wurde 1974 die Fasnacht vom FC Mietersheim wiederbelebt und daraus entstand dann 1983 die Narrenzunft Schärmies Mietersheim e.V.

Heute führt Sabrina Dold die Zunft und setzt sich für die Erhaltung des fastnachtlichen Brauchtums ein. Die Schärmies laden alle Besucher herzlich dazu ein, die aufregende Kampagne mitzuerleben, die mit dem Umzug in Mietersheim ihren Höhepunkt findet.