Anzeige Fasnetsspiel hat über 100-jährige Tradition

Ab 14.30 Uhr werden die einzelnen Gruppen an der Fehlaquelle beim Fasnetswagen aufmarschieren und vorgestellt. Danach glossiert Läufer Johannes Leibold das Burladinger Geschehen. Um 15 Uhr wird auf dem Wagen unter freiem Himmel das Fasnetsspiel "Tante Karolines Erben" aufgeführt. Dabei wird Wert auf Tradition gelegt: Frauenrollen werden von Männern gespielt, die übertrieben falschen Bärte, das Klappern der Holzkisten der Kassenbuben, die Kränze der Bräute und vieles mehr.

Die Akteure sind nahezu dieselben wie die Jahre zuvor. Michael Mauz als Karl Esenwein, ein Neffe von Tante Karoline, und Simon Riehle als dessen Frau Klara. Hubert Pfister als zweiter Neffe Otto Esenwein und Robert Kramer als dessen Frau Hedwig. Bernhard Schmid spielt die einzige Nichte der Erbtante, Berta Esenwein. Das Nonett vervollständigen Johannes Holzer als Notar Dr. Huber, Matthias Schmid als Haushälterin Rösle Schwertfeger, Josef Entreß als Rössle-Wirt und Udo Bartsch als Totengräber August Gräble.

Wie oft in solchen Fällen wird im Hause Esenwein das Ableben der Erbtante förmlich herbeigesehnt, um in den Genuss des großen Erbes zu kommen. Als die reiche, aber kinderlose Tante Karoline endlich das Zeitliche segnet, kommt jedoch ein sonderbares Testament zum Vorschein, das die Erben zuerst himmelhoch jauchzen, aber am Ende zu Tode betrübt sein lässt. Wobei wieder einmal bewiesen wird, dass man sich nicht aufs Erben verlassen soll.

Gespielt wird bei jedem Wetter, der Eintritt ist frei, die Kassenbuben nehmen eine Spende gerne entgegen und händigen den diesjährigen Flyer mit alten und neuen Bildern aus.

Wie die Jahre zuvor sind die Besucher eingeladen, in altem Häs zu erscheinen. Danach wird in der Zunftstube, den Besenwirtschaften und den Gaststätten bis in die Nacht hinein gefeiert.