Anzeige: Fasnetsspiel der Burladinger Nautle

1 Die Akteure des diesjährigen Fasnetsspiels haben sich akribisch vorbereitet, im Bild bei einer Probe im Häs, allerdings noch ungeschminkt und ohne Bärte. Foto: Pfister

Die Burladinger Narrenzunft feiert Samstag, 15. Februar, ihr 18. Fasnetsspiel nach seiner Wiederbelebung.









Bereits morgens ab neun Uhr werden um die 200 Akteure durch die Burladinger Straßen ziehen, erstmals sind 15 Gruppen am Start. Die „Hauzeglader“ laden gemeinsam mit den Kassenbuben und Musikanten zum Fasnetsspiel ein. Unter den Kassenbuben werden unter anderem Landtagsabgeordnete, EU-Abgeordnete, Bürgermeister und Ringpräsidenten zu finden sein. Bei der 18. Auflage des Fasnetsspiels nach seiner Wiederbelebung wird am 15. Februar das Stück „Aloi dahoim“ gespielt (Original-Titel „Sturmfrei“ von Regina Harlander). Beginn in der Josengasse bei der Zunftstube ist um 15 Uhr.