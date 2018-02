Anzeige Fasnet tobt sich auf Gassen und in Sälen aus

Am Fasnetssonntag, 11. Februar, konzentriert sich das Hauptgeschehen auf Weildorf. Dort feiert der Narrenverein Storchen mit einem großen Umzug (ab 13.30 Uhr).

Am Fasnetsmontag, 12. Februar, zieht es die Narren hinaus auf die Gass zur Straßenfasnet. Zum Beispiel in Haigerloch, Bad Imnau, Trillfingen und Gruol. In Imnau startet um 11 Uhr das "Omzigle", in Trillfingen setzen sich die Narren um 13.30 Uhr in Begegnung und in Haigerloch um 14 Uhr. Der größte Umzug weit und breit am Fasnetsmontag findet ab 13.30 in Gruol statt. In Owingen ist abends ab 20 Uhr beim Lumpenball in der Eyachtalhalle Remmi-Demmi.

Am Dienstag, 13. Februar, rüsten sich die Narren zum Endspurt. Die Owinger rufen morgens die Fasnet aus und bilden ab 13.30 Uhr einen großen Umzug. In Bittelbronn lädt die "Lyra" ab 11 Uhr ins Bürgerhaus ein, um 18.30 Uhr startet dort der Musikerball. In Hart gibt’s wegen der Turnhallensanierung am Dienstag nur eine kleinere Fasnet und zwar in Form eines Fasnetsausklangs ab 16 Uhr im Sportheim. Abends wird dann allerorten die Fasnet verbrannt oder zu Grabe getragen.