Anzeige Fasnet kann kommen

Luftschlangen, Girlanden, Luftballons. Die Fasnet kann kommen. Ilona Engelhardt von "My Engele" in der Hochmaiengasse hält nicht nur die gängige Dekoration in schwarz-gelb bereit, sondern darüber hinaus selbstgebastelte Eigenkreationen, die das Rottweiler Fasnetsherz höher schlagen lassen können.