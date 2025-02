Anzeige: Fasent in Richebach

Fasentsonntag – 11.11 Uhr! Diesen Moment sehnen die Reichenbacher Närrinnen und Narren seit langem herbei: die offizielle Eröffnung des Schergasse-Johrmärkts. Nach sieben Jahren Pause verwandelt sich das Dorfzentrum in eine bunte Flaniermeile.

Die örtlichen Vereine und Dorffasentgruppen verwandeln das närrische Zentrum Reichenbachs nach siebenjähriger coronabedingter Pause ab Sonntag, 2. März, wieder in eine einzigartige Flaniermeile, gespickt mit Unterhaltung und närrischen Aktivitäten. Diese Art der närrischen Brauchtumspflege bildet seit dem Jahr 1928 den Beginn der fasnachtlichen Aktivitäten im Ort und sorgt immer für jede Menge Frohsinn bei den Mitwirkenden und Besuchern des Schergasse-Johrmärkts.

Nach dem Startschuss – der Eröffnung mit Ganter-Fassanstich – stehen am Fasentsonntag und -montag zwei erlebnisreiche Markttage an, die zum närrischen Flanieren einladen. Für das leibliche Wohl werden die Buden- und Standbetreiber sorgen, aber auch für närrische Unterhaltung.

Denn dies kennzeichnet den urigen Schergasse-Johrmärkt, in dessen Mitte eine große Showbühne platziert sein wird. Auf dieser wird an beiden Tagen ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Eigens von den Reichenbacher Narren kreierte Auftritte, Tänze und die Feuershow „Stafffire“ am Sonntagabend werden für beste Laune sorgen. Mit den Richebacher Schutterschlurbi und der Homberle-Blech-Bänd sind zudem zwei musikalische Leckerbissen zu verzeichnen. Auch Hitradio Ohr-Narrenreporter Matthias Drescher hat sich mit der Knallfroschcombo angekündigt, um vor dem großen Kinderumzug vom Markt zu berichten.

Bunter Kinderumzug am Fasentmontag

Dieser wird am Fasentmontag um 14 Uhr von der Kirche aus starten und den Narresume in die Schergaß führen. Dort erhalten die Kinder dann – wie es der traditionelle Brauch vorsieht – a Weckle (mit Wurst). Aber auch nach dem Umzug ist für die jungen Narren mit einer Schergasse-Rallye und einer vom Jugendzunftrat organisierten Kinder-Karaoke im Nörgler, dem Zunftlokal der Schergässler, einiges geboten.

Die Rathausstürmung findet dieses Jahr am Schmutzigen Donnerstag um 18 Uhr statt. Foto: Vögele

Der Nörgler hat über die Markttage ebenfalls seine Türen geöffnet und wartet tagsüber mit einer gemütlichen Kaffe- und Kuchenstube auf. Am Abend des ersten Markttages wird dann das Duo Hit-Mix für Stimmung im Nörglersaal sorgen. Am Montagabend gilt es, bei Charly’s Karaoke selbst gesanglich aktiv zu werden und die richtigen Töne zu treffen. Aber auch im Wachthiisli, der Schatzibar, dem Kuhstall, der TUS-Weinstube, der Bänklehockerbude, im Schopf der Scharfen Hüpfer sowie den weiteren offenen Ständen in der Schergaß wird es lustig zugehen. Zu empfehlen ist auch ein Besuch des „Narrietés“, einem Sketchtheater, das die Lachmuskeln strapazieren wird.

Wer das Bahnfahren liebt, wird am Schergasse-Johrmärkt ebenfalls seine helle Freude haben. Denn das traditionelle Waggili-Bähnle lädt zu einer Rundfahrt durch die Narrenhochburg ein. Der Zustieg wird am Lindenplatz sein, wo auch der Narrenbaum bewundert werden kann.

Los geht das Spektakel am Schmutzigen Donnerstag

Auch am Schmutzigen Donnerstag (27. Februar) lohnt ein Besuch in Reichenbach. Der Narrenbaum wird ab 15 Uhr auf dem Lindenplatz gestellt. Die Rathausstürmung folgt um 18 Uhr von gleicher Stelle, ab19.30 Uhr ist es an der Zeit für den Hemdglunkerumzug. Im Anschluss wartet ein buntes Narrentreiben im Ort, dessen Höhepunkt das Schaulaufen der vielen privat organisierten Dorffasentgruppen ist.

In den Lokalitäten der Schergaß und den offenen gastronomischen Betrieben ist die bunte Narrenschar anzutreffen. Unter anderem auch im Zunftlokal Nörgler, in dem an diesem Abend Alleinunterhalter Markus Hummel im Saal zum Tanz aufspielen und DJ Hörnle im Innenhof für ausgelassene Stimmung sorgen wird.

Fakt ist: Alle Freunde der gepflegten Narretei haben über die Fasenttage mit der Narrenhochburg Reichenbach eine Anlaufstelle, die viel Frohsinn bieten wird. Die Reichenbacher Narren laden ein dabei zu sein, wenn es am Schmutzigen und über den Schergasse-Johrmärkt wieder heißt: „Kum un lach in Richebach!“

Alle Infos zur Richebacher Fasent sind auch im Internet unter www.schergaessler.de erhältlich.

Fasentsonntag 11.11 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Ganter-Fassanstich12 Uhr: Speckeier-König13.30: Clownerie der Mini-Minis14 Uhr: Richebachs first Flop-Model15.30 Uhr: Richebacher Schutterschlurbi16.15 Uhr: In 80 Tagen um die Welt mit den Maxi-Minis18.30 Uhr: Stafffire-Feuershow

Fasentmontag 13 Uhr: Hitradio-Ohr-Narrenreporter mit Knallfrosch-Combo14 Uhr: Kinderumzug mit anschließender Schergasse-Rallye14.30 Uhr: Narresume-Karaoke im Nörgler15.30 Uhr: Cheerleader RG Lahr16 Uhr: Auftritt Homberle-Blech-Bänd