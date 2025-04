Mit vielen Angeboten, Aktionen und Märkten lockt der Calwer Gewerbe-verein mit seinen Mitgliedern am verkaufsoffenen Sonntag, 6. April, in die Innenstadt.

Nach einem langen Winter freuen sich alle auf bunte Farbtupfer im Frühjahr. Ganz gleich, ob bei den neuen Modetrends oder den Frühjahrsblühern. „Farbenfroh in den Calwer Frühling“ lautet demnach auch das Motto des Events mit verkaufsoffenem Sonntag, das der Calwer Gewerbeverein am 6. April auf die Beine stellt.

Läden öffnen um 12 Uhr

Von 11 bis 17 Uhr ist in der Innenstadt jede Menge geboten. Um 12 Uhr öffnen die teilnehmenden Calwer Einzelhändler ihre Ladentüren in der Lederstraße, auf dem Marktplatz, in der Altburger Straße sowie in der Badstraße und präsentieren ihr Angebot.

Sie laden ein zum Schauen, Beratenlassen und natürlich zum Kaufen – vielleicht auch schon die ersten Ostergeschenke. Mit dabei sind natürlich auch zahlreiche Calwer Gastronomen, die sich freuen, ihre Gäste kulinarisch verwöhnen zu dürfen.

Kunsthandwerkermarkt

In diesem Jahr wird die Veranstaltung erstmals von Citymanagerin Carmela Castiglione begleitet, die sowohl bewährte Programmpunkte aus den vergangenen Jahren übernimmt als auch neue Ideen einbringt. In diesem Jahr bereichern erstmals einige Kunsthandwerker den verkaufsoffenen Sonntag mit Deko, Blumengestecken, Keramik, personalisierten Taschen, Tassen, Kleidungsstücken sowie kleinen gestrickten Figuren und Holzschnitzereien. Zudem werden Liköre und Brände angeboten.

E-Bikes, Motorräder, Autos

Wer ein Faible für fahrbare Untersätze aller Art hat, ist in der Calwer Innenstadt genau richtig.

Von nachhaltig im Schwarzwald produzierten E-Bikes für die ganze Familie über Oldtimer, die vom Calwer Verein Altblech ausgestellt werden, bis hin zu VW-Käfern, die der Käferclub aus Ostelsheim präsentiert, sowie Bikes des Motorradveteranen-Clubs aus Stammheim – hier dürften keine Wünsche offen bleiben.

Kinderprogramm

Kinder können sich auf den Ballonkünstler Wollo vom Zirkus Bambi freuen, der wie von Zauberhand tolle Figuren aus Ballons zaubert – und das ganz kostenlos. Ebenso kostenfrei können sich Kinder auf dem Bungee-Trampolin und den Hüpfburgen bewegen.

In der Altburger Straße findet ein Flohmarkt von Kindern für Kinder statt, der von einem langjährigen Gewerbevereinsmitglied betreut wird. Verkauft werden können dort Spielsachen. Ein Vereinsmitglied bietet zudem kostenlos Kinderschminken im Friseursalon in der Badgasse an. Während die Kinder warten, können sie malen oder sich auf einer der beiden Hüpfburgen austoben: Die kleinere Hüpfburg steht direkt vor dem Salon, wo auch das Kinderschminken angeboten wird, die größere Hüpfburg befindet sich am Marktplatz.

Antik- und Trödelmarkt

Ein Antik- und Trödelmarkt mit hochwertiger Ware ist in der Markt- und Badstraße zu finden.

Für die entsprechende bunte Kulisse sorgen verschiedene lokale Gärtnereien. Um den tollen Tag beim Calwer Frühling festhalten zu können, steht auf dem Marktplatz eine Fotobox, die von einer Calwer Firma gesponsert wurde.

Internationale Kulinarik

Foodtrucks und Vereine sorgen neben der lokalen Gastronomie mit regionalen und internationalen Spezialitäten für eine leckere Abwechslung zwischendurch.

Im Angebot sind unter anderem herzhafte Klassiker wie Pommes, Currywurst, Rote, Hot Dogs, Sucuk im Brot, Spiralkartoffeln, Langos, Maultaschen in verschiedenen Variationen, Dinnete, Falafel im Brötchen, Köfte sowie italienische Spezialitäten wie Pizza und Arancini. Für die süßen Naschkatzen gibt es Waffeln am Stiel, Crêpes, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Baumkuchen, Popcorn und eine Auswahl weiterer süßer Leckereien.

Thema Gesundheit

Zudem können sich die Besucher an zahlreichen Ständen, unter anderem von Fitnessstudios und einer Krankenkasse, über Gesundheitsthemen informieren.