1 Markus Schlenker (rechts) hat mit der Firma Remondis und ihrem Niederlassungsleiter Jörg Jansky den richtigen Partner für die Übernahme seines Familienunternehmens gefunden. Foto: Pohl

Im Zuge der Übernahme der Firma Schlenker Entsorgungs GmbH hat REMONDIS die beiden Standorte "In Rammelswiesen 5 und 8" neu aufgeteilt und die kreislaufwirtschaftlichen Abläufe optimiert.















Am alten Standort werden jährlich rund 100 000 Tonnen Wertstoffe aus Abfällen angenommen und erstbehandelt. Die Abfallfraktionen werden am Standort sortiert, geshreddert und gesiebt, Metalle sortenrein abgetrennt und Papier zur Weiterverarbeitung in den Papierfabriken verpresst. Damit deckt der Standort nahezu das gesamte Spektrum der modernen Kreislaufwirtschaft ab und leistet durch die Rückführung der recycelten Rohstoffe in den Produktionskreislauf einen erheblichen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Region.

Mit dem Erwerb des Familienunternehmens Schlenker im Mai vergangenen Jahres wurden die rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 24 Fahrzeuge sowie das Kundengeschäft übernommen. Die Speditionsaktivitäten von Schlenker werden seither von der Schwestergesellschaft Rhenus Logistics weitergeführt. Für die bisherigen Gesellschafter Markus Schlenker und Erhard Stoll war es wichtig, "eine nachhaltige Lösung der Firmenweiterführung zu finden", erklärt Schlenker. Das 1969 gegründete Familienunternehmen, das Markus Schlenker 1998 übernommen hat, stand altersbedingt vor einer notwendigen Veränderung. "Mit REMONDIS haben wir letztlich den richtigen Partner für die Firmenübernahme gefunden", ist Schlenker überzeugt.

Großes Einzugsgebiet

REMONDIS hat in den vergangenen Monaten am Schwenninger Standort viel investiert und sich zum Ziel gesetzt, das Containergeschäft von Schlenker weiter auszubauen. Mit rund 120 Festangestellten und 55 Fahrzeugen leitet Jörg Jansky die Schwenninger Niederlassung, deren Einzugsgebiet sich nicht nur über den Schwarzwald-Baar-Kreis erstreckt, sondern auch bis in den Zollernalb-Kreis, nach Tuttlingen und Engen reicht.

Den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden der Region bietet das Unternehmen mit dem Wertstoffhof an der Adresse "In Rammelswiesen 5" eine Anlaufstelle für die umweltgerechte Abgabe und klimaschonende Verwertung von Abfällen.