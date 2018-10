Anzeige Familie Armbruster lädt in die "Linde" ein

"Und so freuen wir uns auf das Hoffest, was wir gemeinsam mit allen Mitwirkenden, unserer Kundschaft und allen Interessierten feiern wollen", so die Familie Armbruster. Es wird außer der Präsentation des ersten Whiskys auch einen Bauernmarkt in der Scheune geben mit vielen regional erzeugten Produkten. Der Musikverein Dießen und die Band "Klampf-on-Quetschen-Power" werden für die musikalische Unterhaltung sorgen. In der Wirtschaft wird über die "Alte Küche" in Horb ein Mittagstisch mit schwäbischen Gerichten angeboten. Des Weiteren werden die Sulzer Landfrauen mit Kaffee und Küchen verwöhnen. Auch die Marktbeschicker haben kulinarische Köstlichkeiten vorbereitet. Und das Team der "Linde" wird mit Getränken versorgen. Darüber hinaus werden die Besucher ganztägig bei Führungen durch die Mosterei und Brennerei Einblicke in die Produktion erhalten. Und auch für die Kleinen ist was geboten. An "Motzers Mostpresse" können die Kinder selbst Apfelsaft herstellen wie vor 100 Jahren oder auf der Strohhüpfburg rumtoben.

"Wir freuen uns, Ihnen ein tolles und umfangreiches Programm zu unserem Hoffest im Rahmen der Landesaktion Gläserne Produktion des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz präsentieren zu dürfen", teilt die Familie Armbruster mit.