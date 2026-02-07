Anzeige: Fahrschule Lo Conte öffnet in Freisenheim

Die beliebte Fahrschule Lo Conte ist seit Anfang des Jahres mit modernen Räumen auch in Friesenheim vertreten.
Nicht drängen oder unter Druck setzen lassen“ – so lautet das Motto des Hauses Lo Conte. Mario Lo Conte gründete seine Fahrschule im Juni 2003 – somit ist das Unternehmen bereits seit 23 Jahren im Ortenaukreis für eine gelungene Integration zukünftiger Verkehrsteilnehmer zuständig. Eine intensive, optimale und persönliche Betreuung der Schüler wird seit jeher großgeschrieben. Die Schüler schätzen das freundliche, familiäre Ambiente und die entspannte Stimmung in der Fahrschule.