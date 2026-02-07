Anzeige: Fahrschule Lo Conte öffnet in Freisenheim

Nicht drängen oder unter Druck setzen lassen“ – so lautet das Motto des Hauses Lo Conte. Mario Lo Conte gründete seine Fahrschule im Juni 2003 – somit ist das Unternehmen bereits seit 23 Jahren im Ortenaukreis für eine gelungene Integration zukünftiger Verkehrsteilnehmer zuständig. Eine intensive, optimale und persönliche Betreuung der Schüler wird seit jeher großgeschrieben. Die Schüler schätzen das freundliche, familiäre Ambiente und die entspannte Stimmung in der Fahrschule.

Der gute Ruf eilt dem Inhaber und seinem Team längst voraus. Aus diesem Grund expandierte Mario Lo Conte Anfang des Jahres nach Friesenheim. Die neue Filiale in der Adolf-Gänshirt-Straße 3 – zuvor war hier die Fahrschule Wülfroth untergebracht – öffnete am 8. Januar ihre Türen. „Viele Fahrschüler aus Friesenheim und Umgebung mussten bisher nach Lahr pendeln. Das hat jetzt endlich ein Ende, freut sich der 54-Jährige.“

Perfekter neuer Standort

Und warum gerade Friesenheim? „Die Nachfrage war einfach da“, erzählt Mario Lo Conte. „Friesenheim liegt perfekt zwischen unseren Standorten. Und Schwanau, Neuried, Schuttertal – alles gut erreichbar.“ Fahrlehrer Stefan Löffel ergänzt: „Außerdem sind die Übungsstrecken hier super: Landstraßen, Ortsdurchfahrten, sogar ein kleiner Kreisverkehr zum Üben. Perfekt für Fahranfänger!“

Die Räume wirken beim Eintreten modern und versprühen ein angenehmes Ambiente. „So fühlen sich Neulinge direkt wohl und wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren“, so Lo Conte.

Mittlerweile ist der gebürtige Lahrer mit fünf Filialen in der Region vertreten: zwei in Lahr, eine in Ettenheim, eine in Grafenhausen sowie nun in den brandneuen Räumen in Friesenheim. Überall wird Theorieunterricht angeboten – selbstverständlich mit aktuellsten Unterrichtsmedien wie zum Beispiel Smart Display. Einige der Filialen sind klimatisiert und verfügen über einen großzügigen Sanitätsbereich sowie eine voll ausgestattete Küche, in der es Erfrischungsgetränke für die Schüler gibt.

Für die praktischen Übungseinheiten stehen insgesamt 17 Pkw sowie 13 Zweiräder in den unterschiedlichsten Größen zur Verfügung. Am Lahrer Flugplatz können Interessenten den Führerschein für Gabelstapler sowie verschiedene Arbeitsbühnen absolvieren. Auf Wunsch ist dies auch direkt bei Firmen vor Ort möglich.

Das Team der Fahrschule besteht aktuell aus zehn Fahrlehrern und drei Fahrlehrerinnen. „Ich bin stolz darauf, auf so ein kompetentes, bestens ausgebildetes Team zurückgreifen zu können“, verrät Mario Lo Conte. Dies sei unabdingbar. Deshalb gibt es regelmäßig Weiterbildungen. Um den Zusammenhalt weiter zu stärken, stehen auch immer gemeinsame Betriebsausflüge an.

Vom gesunden Betriebsklima und den hervorragend qualifizierten Fahrlehrern profitieren natürlich auch die Schüler, wie Lo Conte hervorhebt: „Wir begleiten unsere Schüler mit Geduld und Einfühlungsvermögen bis zu ihrer Prüfung und ermöglichen ihnen eine gute und absolut solide Ausbildung.“

Übrigens: Wer es ganz besonders eilig hat, kann mithilfe einer Ferien- und Intensivausbildung den Theorieunterricht in nur sieben Tagen hinter sich bringen – ein Alleinstellungsmerkmal, das in der Ortenau sicher keine Selbstverständlichkeit ist. Wie das Ganze funktioniert, erfahren Interessenten auf Anfrage.