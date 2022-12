4 Die Fahrschule Kappe bietet die gesamte Palette an Lkw-Führerscheinen auf eigenen Fahrzeugen an. Foto: Kappe

Renovierte Filiale in der Balinger Straße 75 in Albstadt-Laufen wird eröffnet















Gegründet wurde der Familienbetrieb 1972 von Erhard Kappe, zunächst vertreten in der Balinger Bahnhofstraße und später in den eigenen Räumlichkeiten in der Lisztstraße. Die Fahrschule zählt inzwischen zu den alteingesessenen im Landkreis.

Das Steuer übernahmen 2015 Angela Kappe-Siedersberger und ihr Bruder Thomas Kappe als die beiden Geschäftsführer der Fahrschule Kappe GmbH. Markenzeichen des Betriebs sind nach wie vor die roten Fahrzeuge. "So erkennt uns jeder", erklärt der verantwortliche Fahrschulleiter Thomas Kappe.

Die Fahrschule Kappe bildet Fahrschüler in allen Führerscheinklassen aus. Und dies mit herausragendem Erfolg, denn die guten Prüfungsergebnisse bestätigen die erfolgreiche Arbeit. Ständige Fortbildungen der Fahrlehrer halten die Qualität der Ausbildung gleichbleibend hoch.

Seit über fünf Jahren ist die Fahrschule Kappe außer mit konventionellen Autos auch mit Elektrofahrzeugen unterwegs. "Im Bereich der Nachhaltigkeit haben wir in den vergangenen Jahren viel investiert. Beispielsweise in die Photovoltaik, um unseren Strom für die Fahrschulen und unsere E-Autos selbst zu produzieren", erklärt Angela Kappe-Siedersberger. Sie bildet seit 1984 Fahrschüler aus und war damals die jüngste Fahrlehrerin Deutschlands. Seit 1995 ist Thomas Kappe im Familienbetrieb tätig. "Und die dritte Generation steht bereits in den Startlöchern", freut sich Firmengründer Erhard Kappe, der inzwischen seinen Ruhestand genießt.

Individuelle Beratung und persönliche Betreuung sind den beiden Geschäftsführern besonders wichtig. Ebenso bietet die Fahrschule Aus- und -Weiterbildung für Berufskraftfahrer mit eigenem Fuhrpark an und ist zertifiziert und anerkannte Bildungsstelle für die Arbeitsagentur. Neben der regulären Führerscheinausbildung in allen Klassen besteht die Möglichkeit zu Fahreignungsseminaren zum Punktabbau.

Darüber hinaus ist das Unternehmen Kappe die einzige Fahrschule im Zollernalbkreis, die als Profi für Schwerlastausbildung die gesamte Palette an Lkw-Führerscheinen auf eigenen Fahrzeugen anbietet. Darunter beispielsweise den C1-Führerschein bis 7,5 Tonnen.

Die Lehrräume befinden sich neben der Hauptstelle in der Lisztstraße 27 in Balingen seit 2006 in der Unteren Dorfstraße 11 in Weilstetten und seit 2007 auch in Albstadt-Laufen. Die neuen Räume in der Balinger Straße 75 werden in Laufen derzeit bezogen. Platz ist für 28 Fahrschüler. Für sie steht modernste multimediale Ausbildungstechnik bereit.

Der Theorieunterricht findet in Laufen ab Mitte Januar 2023 voraussichtlich immer freitags von 18.30 bis 20 Uhr statt. Das Büro ist dort jeden Freitag von 17.30 bis 18.30 Uhr besetzt. Am Hauptsitz in Balingen findet der Theorieunterricht jeden Dienstag und Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr statt. Bürozeiten sind Montag und Mittwoch von 18.15 bis 19.15 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 17.15 bis 18.15 Uhr. Das Büro in Weilstetten ist montags und mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr besetzt.

Die neuen Räume in der Balinger Straße 75 in Laufen werden im Rahmen eines Tags der offenen Tür am Sonntag, 4. Dezember, zwischen 13 und 17 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert. In diesem Rahmen möchte die Familie Kappe mit den Besuchern auch das 50-jährige Bestehen der Fahrschule feiern und mit einem Glas Sekt auf das halbe Jahrhundert anstoßen.

Das Büro in Laufen ist telefonisch zu erreichen unter 07435/928737, die Hauptstelle in Balingen unter der Rufnummer 07433/167 01. Anfragen per E-Mail sind an info@fahrschule-kappe.de zu reichten.