Anzeige: Fahrradsammelaktion bei „Black Forest Rides“

1 Inhaber Florian Dieterich freut sich auf die Sammelaktion bei „Black Forest Rides“. Foto: Merz

Gemeinsam mit „Velafrica Deutschland“ und „Advanced Bikes“ sammelt der Lahrer Fahrradhändler am Samstag, 7. September, von 9 bis 16 Uhr alte, verkehrstüchtige Räder. Weitere Aktionen in ganz Deutschland waren bereits sehr erfolgreich.









Das alte Fahrrad abgeben, damit Gutes tun und noch einen Gutschein erhalten – das bietet „Black Forest Rides“ in Lahr am Samstag, 7. September, an. „Gemeinsam mit ‚Velafrica‘ und ‚Advanced Bikes‘ sind wir stolz darauf, Kunden einen Spendenanreiz geben zu können“, berichtet Geschäftsführer Florian Dieterich. Am 7. September können Radbesitzer von 9 bis 16 Uhr ihr altes Rad bei dem Fahrradhändler in der Breisgauerstraße 39 in Lahr abgeben. Als Dankeschön erhalten sie einen Gutschein im Wert von 500 Euro, der für ein Rad der Marke „Advanced“ einlöst werden kann. Das Ziel sei es, so viele verkehrstüchtige Räder wie möglich für bedürftige Menschen in Afrika zu sammeln, erklärt Dieterich.