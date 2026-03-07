Anzeige: Fachbereiche der Kliniken Calw und Campuspartner präsentieren sich

1 Chefarzt und ärztlicher Direktor Martin Oberhoff (von links), Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, und Landrat Helmut Riegger bei der Schlüsselübergabe im Januar 2026. Foto: Klinikverbund Südwest Der Klinikverbund Südwest macht Gesundheitsversorgung im Rahmen des Gesundheitstags am Sonntag, 22. März, von 11 bis 16 Uhr erlebbar.







Link kopiert



Gesundheitsversorgung erlebbar machen. Transparenz schaffen. Austausch ermöglichen. Und zeigen, wofür der Klinikverbund Südwest steht: moderne Medizin, starke Partnerschaften und ein klares Bekenntnis zur Region all dies möchte der KVSW mit den Campuspartnern beim Gesundheitstag am Sonntag, 22. März. Während des gesamten Tages erwartet die Besucherinnen und Besucher ein freier Rundgang entlang einer definierten Route durch das neue Klinikgebäude in der Mildred-Scheel-Straße 1 auf dem Stammheimer Feld in Calw. Entlang des Weges präsentieren sich die verschiedenen Fachbereiche mit spannenden Einblicken in ihre Arbeit – von moderner Diagnostik über innovative Therapieverfahren bis hin zu interdisziplinärer Zusammenarbeit im Klinikalltag.